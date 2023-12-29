США запустили в космос секретный военный беспилотник

Сверхтяжёлая ракета Falcon Heavy вывела на орбиту беспилотный космоплан X-37B Космических сил США. Трансляция запуска велась на сайте американской компании и производителя космической техники SpaceX.

Ракета Falcon Heavy вывела на орбиту секретный космоплан X-37B. Видео © X / SpaceX

Запуск ракеты-носителя был произведён в четверг по восточному времени (пятница, 4:07 мск) с космодрома в космическом центре Кеннеди, расположенном на мысе Канаверал во Флориде. Сперва он планировался 7 декабря, однако несколько раз был перенесён.

Это уже седьмой полёт космоплана, но пока первый на этом типе ракет. Х-37В — один из самых секретных американских военных проектов, цели миссии которого не раскрываются по понятным причинам. Известно лишь только то, что его ждёт проведение "широкого спектра испытаний и экспериментов".

А ранее Лайф рассказывал, что в США запустили ракету Falcon 9 с первым южнокорейским разведывательным спутником, оснащённым инфракрасными и электронно-оптическими сенсорами. Планируется, что с помощью SpaceX Сеул к 2025 году запустит ещё четыре спутника-шпиона.