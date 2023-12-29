Самолёты ВВС Польши не смогли сбить залетевшую с Украины ракету

Польские военные подняли самолёты на перехват залетевшей с Украины ракеты, но не смогли её сбить. Об этом заявил журналистам оперативный командующий вооружёнными силами республики генерал Мачей Клиш.

"Мы направили силы, самолёты, которые должны были её перехватить и в случае необходимости сбить. Но время её нахождения на территории Польши, а также характер маневрирования сделали это невозможным. Поэтому ракета покинула территорию Польши", — уточнил офицер.

Согласно сведениям Польши, объект находился на её территории около трёх минут и пролетел на около 40 километров вглубь. Клиш подчеркнул, что речь идёт только об одной ракете, "нарушившей польское воздушное пространство". Она отслеживалась на всей траектории своего полёта.

"В связи с выполняемыми ею манёврами, а она покидала воздушное пространство Польши, я, как оперативный командующий, не принял решений в отношении этого объекта", — добавил он.