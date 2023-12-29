Регион

Уведомления отключены

29 декабря, 11:44

ВС Польши приведены в полную боеготовность из-за неопознанного объекта с Украины

Польша привела свою армию в полную боеготовность после того, как воздушное пространство государства было нарушено "неопознанным объектом" со стороны Украины. Об этом в социальных сетях сообщил пресс-секретарь оперативного командования польских ВС Яцек Горышевский.

Инцидент, по его информации, случился у города Замосць Люблинского воеводства, которое граничит со Львовской областью Украины. Ведётся расследование обстоятельств случившегося.

ВС России нанесли 50 групповых и один массированный удар по объектам ВПК Украины
ВС России нанесли 50 групповых и один массированный удар по объектам ВПК Украины

Напомним, сегодня стало известно о том, что в Польшу с территории Украины залетел неопознанный летающий объект. Спустя некоторое время после вхождения сигнал был потерян. При этом с момента пересечения границы и до момента исчезновения объект сопровождали радиолокационные средства системы ПВО страны. Президент Польши Анджей Дуда созвал срочное совещание с военным руководством в связи с этой ситуацией.

Обложка ©

Getty Images / Beata Zawrzel

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Польша
  • Украина
  • Мировая политика
  • Происшествия
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров