ВС Польши приведены в полную боеготовность из-за неопознанного объекта с Украины

Польша привела свою армию в полную боеготовность после того, как воздушное пространство государства было нарушено "неопознанным объектом" со стороны Украины. Об этом в социальных сетях сообщил пресс-секретарь оперативного командования польских ВС Яцек Горышевский.

Напомним, сегодня стало известно о том, что в Польшу с территории Украины залетел неопознанный летающий объект. Спустя некоторое время после вхождения сигнал был потерян. При этом с момента пересечения границы и до момента исчезновения объект сопровождали радиолокационные средства системы ПВО страны. Президент Польши Анджей Дуда созвал срочное совещание с военным руководством в связи с этой ситуацией.