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Регион
Опубликовано 30 декабря 2023, 01:38
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Посол объяснил реакцию американских политиков на массированный удар по ВСУ

Посол Антонов: Реакция США на удары России по ВСУ говорит об успехе спецоперации

Комментарии американских политиков по поводу массированного воздушного удара по объектам ВСУ минувшей ночью говорят о том, что проводимая Россией спецоперация достигает своих целей. Такого мнения придерживается посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Реакция Америки на удары российских воздушно-космических сил демонстрирует эффективность специальной военной операции", — процитировали его в пресс-службе диппредставительства.

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Антонов напомнил, что Запад по-прежнему хочет нанести Москве поражение на поле боя, не считаясь с потерями в рядах ВСУ. Вдобавок наши недоброжелатели обкладывают страну санкциями. Однако все потуги США и их соратников привели к противоположному эффекту.

"За прошедший год Россия сконцентрировалась, стала более монолитной, а эффективность и боеготовность вооружённых сил резко возросла. Это подтверждают сегодняшние успешные удары", — добавил дипломат.

В завершение посол напомнил, что любая попытка посягнуть на безопасность РФ получит решительный ответ. Историческая ответственность за обострение военного противостояния лежит на Вашингтоне, заключил он.

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Ранее о ночной атаке ВС России высказался и президент США Джо Байден. Он назвал этот удар одним из самых массированных, добавив, что ситуация на Украине начала угрожать НАТО.

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t.me / Embassy of Russia in the USA / Посольство России в США

Илья Пушкарев
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