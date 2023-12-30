Посол объяснил реакцию американских политиков на массированный удар по ВСУ

Комментарии американских политиков по поводу массированного воздушного удара по объектам ВСУ минувшей ночью говорят о том, что проводимая Россией спецоперация достигает своих целей. Такого мнения придерживается посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Реакция Америки на удары российских воздушно-космических сил демонстрирует эффективность специальной военной операции", — процитировали его в пресс-службе диппредставительства.

Антонов напомнил, что Запад по-прежнему хочет нанести Москве поражение на поле боя, не считаясь с потерями в рядах ВСУ. Вдобавок наши недоброжелатели обкладывают страну санкциями. Однако все потуги США и их соратников привели к противоположному эффекту.

"За прошедший год Россия сконцентрировалась, стала более монолитной, а эффективность и боеготовность вооружённых сил резко возросла. Это подтверждают сегодняшние успешные удары", — добавил дипломат.

В завершение посол напомнил, что любая попытка посягнуть на безопасность РФ получит решительный ответ. Историческая ответственность за обострение военного противостояния лежит на Вашингтоне, заключил он.