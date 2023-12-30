Украину и её западных партнёров в скором времени ждут печальные известия, надежды Киева решить конфликт на поле боя потерпели крах. Об этом заявил на заседании Совбеза ООН постпред России при всемирной организации Василий Небензя.

"Военные планы киевского режима потерпели тотальное фиаско, поэтому ждите в самое ближайшее время самых плохих для вас и ваших украинских прокси новостей", — сказал дипломат.

По его словам, новые пакеты военной помощи республике не изменят ситуацию. Победа над Россией недостижима, и поддержка Запада "лишь оттянет агонию" режима Зеленского.