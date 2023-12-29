В Британии рассказали, что ждёт Украину после оставления Марьинки
Telegraph: Бегство ВСУ из Марьинки ударило по западной поддержке Украины
Бегство ВСУ из Марьинки стало ударом по западной поддержке Украины. Обложка © Getty Images / Anadolu
Поддержка Украины со стороны Запада может пошатнуться ещё больше после того, как украинские военнослужащие отступили из Марьинки на Донецком направлении. Об этом рассказал отставной британский полковник Ричард Кемп в статье для Telegraph.
"Ещё один удар по международной поддержке Украины, которая ослабевает уже несколько месяцев, а впереди будет ещё хуже", — подчеркнул он.
По его убеждению, Запад и так с неохотой поддерживает Киев, а очередные провалы ВСУ на передовой ещё больше усугубят ситуацию. Тем более что западные лидеры переключились на палестино-израильский конфликт, а Украина накопила слишком много внутригосударственных проблем, которые не поддаются решению. Кемп уверен, что следующий год станет определяющим, так как российские войска могут добиться новых успехов.
Напомним, о полном освобождении Марьинки министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину 25 декабря. Глава оборонного ведомства сообщил, что весомый вклад внесли военнослужащие пятой бригады 1-го армейского корпуса и воины легендарной 150-й мотострелковой ордена Кутузова Идрицко-Берлинской дивизии. Позднее потерю этого города признал главком ВСУ Валерий Залужный. В Минобороны РФ сообщили о награждении 45 военных ВС РФ, отличившихся при освобождении Марьинки.