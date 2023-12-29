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В Британии рассказали, что ждёт Украину после оставления Марьинки

Telegraph: Бегство ВСУ из Марьинки ударило по западной поддержке Украины

Опубликовано 29 декабря 2023, 08:24
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Бегство ВСУ из Марьинки стало ударом по западной поддержке Украины. Обложка © Getty Images / Anadolu

Бегство ВСУ из Марьинки стало ударом по западной поддержке Украины. Обложка © Getty Images / Anadolu

Поддержка Украины со стороны Запада может пошатнуться ещё больше после того, как украинские военнослужащие отступили из Марьинки на Донецком направлении. Об этом рассказал отставной британский полковник Ричард Кемп в статье для Telegraph.

"Ещё один удар по международной поддержке Украины, которая ослабевает уже несколько месяцев, а впереди будет ещё хуже", подчеркнул он.

По его убеждению, Запад и так с неохотой поддерживает Киев, а очередные провалы ВСУ на передовой ещё больше усугубят ситуацию. Тем более что западные лидеры переключились на палестино-израильский конфликт, а Украина накопила слишком много внутригосударственных проблем, которые не поддаются решению. Кемп уверен, что следующий год станет определяющим, так как российские войска могут добиться новых успехов.

Герасимов наградил военных, отличившихся при освобождении Марьинки
Герасимов наградил военных, отличившихся при освобождении Марьинки

Напомним, о полном освобождении Марьинки министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину 25 декабря. Глава оборонного ведомства сообщил, что весомый вклад внесли военнослужащие пятой бригады 1-го армейского корпуса и воины легендарной 150-й мотострелковой ордена Кутузова Идрицко-Берлинской дивизии. Позднее потерю этого города признал главком ВСУ Валерий Залужный. В Минобороны РФ сообщили о награждении 45 военных ВС РФ, отличившихся при освобождении Марьинки.

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Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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