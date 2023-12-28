Сорок пять российских военных наградили за освобождение Марьинки

В ДНР за освобождение Марьинки наградили 45 российских военнослужащих. Они получили орден Мужества, медали "За отвагу", "За спасение погибавших" и "За храбрость", а также Георгиевский крест IV степени, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Награждение освободителей Марьинки. Видео © Минобороны России

"За мужество, отвагу и героизм, проявленные при освобождении населённого пункта Марьинка, военнослужащие подразделений группировки войск "Южная" награждены государственными наградами", — говорится в сообщении ведомства.