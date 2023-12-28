Сорок пять российских военных наградили за освобождение Марьинки
В ДНР за освобождение Марьинки наградили 45 российских военнослужащих. Они получили орден Мужества, медали "За отвагу", "За спасение погибавших" и "За храбрость", а также Георгиевский крест IV степени, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Награждение освободителей Марьинки. Видео © Минобороны России
"За мужество, отвагу и героизм, проявленные при освобождении населённого пункта Марьинка, военнослужащие подразделений группировки войск "Южная" награждены государственными наградами", — говорится в сообщении ведомства.
Бойцов на передовой награждал заместитель командующего Южной группировкой войск по военно-политической работе генерал-лейтенант Владимир Жаров. Он также выразил им благодарность за мужество, стойкость и профессионализм.
Напомним, о полном освобождении Марьинки министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину 25 декабря. Глава оборонного ведомства сообщил, что весомый вклад в это внесли военнослужащие пятой бригады 1-го армейского корпуса, а особо отличились воины легендарной 150-й мотострелковой ордена Кутузова Идрицко-Берлинской дивизии. Позднее потерю этого города признал главком ВСУ Валерий Залужный. Как считают некоторые политологи, взятие такого стратегически важного пункта позволит разломать оборону ВСУ на Донецком направлении.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин