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Регион
Опубликовано 28 декабря 2023, 06:43
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В США боятся признавать сокрушительный успех ВС РФ в освобождении Марьинки, заявил посол Антонов

Антонов: Чиновникам из США страшно признать успех РФ в освобождении Марьинки

Американским чиновникам страшно признавать сокрушительный успех России в освобождении Марьинки. Об этом сообщил посол России в США Анатолий Антонов.

"Администрация не может не видеть успехов российских солдат. Однако чиновникам страшно признать сокрушительный успех России в освобождении Марьинки. Всё выворачивается наизнанку: рекламируются украинские фетишные "победы", — приводятся слова Антонова в телеграм-канале дипмиссии РФ.

Посол Антонов считает, что США верны концепции "воевать до последнего украинца"
Посол Антонов считает, что США верны концепции "воевать до последнего украинца"

По его словам, в американской администрации понимают, что победить российских бойцов не получится, однако Вашингтон продолжает подталкивать Киев к боевым столкновениям, обрекая на гибель тысячи солдат ВСУ.

Напомним, о полном освобождении Марьинки министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину 25 декабря. Глава оборонного ведомства сообщил, что весомый вклад в это внесли военнослужащие пятой бригады первого армейского корпуса, а особо отличились воины легендарной 150-й мотострелковой ордена Кутузова Идрицко-Берлинской дивизии. Позднее потерю этого города признал главком ВСУ Валерий Залужный. Как считают некоторые политологи, взятие такого стратегически важного пункта позволит разломать оборону ВСУ на Донецком направлении.

Пушилин анонсировал возможное восстановление Марьинки в будущем
Пушилин анонсировал возможное восстановление Марьинки в будущем
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Shutterstock / Vectorkel

Ян Поланин
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