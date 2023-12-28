В США боятся признавать сокрушительный успех ВС РФ в освобождении Марьинки, заявил посол Антонов

Американским чиновникам страшно признавать сокрушительный успех России в освобождении Марьинки. Об этом сообщил посол России в США Анатолий Антонов.

"Администрация не может не видеть успехов российских солдат. Однако чиновникам страшно признать сокрушительный успех России в освобождении Марьинки. Всё выворачивается наизнанку: рекламируются украинские фетишные "победы", — приводятся слова Антонова в телеграм-канале дипмиссии РФ.