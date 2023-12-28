В США боятся признавать сокрушительный успех ВС РФ в освобождении Марьинки, заявил посол Антонов
Антонов: Чиновникам из США страшно признать успех РФ в освобождении Марьинки
Американским чиновникам страшно признавать сокрушительный успех России в освобождении Марьинки. Об этом сообщил посол России в США Анатолий Антонов.
"Администрация не может не видеть успехов российских солдат. Однако чиновникам страшно признать сокрушительный успех России в освобождении Марьинки. Всё выворачивается наизнанку: рекламируются украинские фетишные "победы", — приводятся слова Антонова в телеграм-канале дипмиссии РФ.
По его словам, в американской администрации понимают, что победить российских бойцов не получится, однако Вашингтон продолжает подталкивать Киев к боевым столкновениям, обрекая на гибель тысячи солдат ВСУ.
Напомним, о полном освобождении Марьинки министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину 25 декабря. Глава оборонного ведомства сообщил, что весомый вклад в это внесли военнослужащие пятой бригады первого армейского корпуса, а особо отличились воины легендарной 150-й мотострелковой ордена Кутузова Идрицко-Берлинской дивизии. Позднее потерю этого города признал главком ВСУ Валерий Залужный. Как считают некоторые политологи, взятие такого стратегически важного пункта позволит разломать оборону ВСУ на Донецком направлении.
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