Позиция американских властей по отношению к Украине чуть-чуть поменялась. Так, если раньше американцы были готовы воевать до "последнего украинца", то теперь к этому стоит добавить "сколько хватит денег", передаёт в своём телеграм-канале слова посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова российская дипмиссия в США.

"Вашингтон отсылает в Киев кровавый новогодний подарок. В очередной раз демонстрирует верность концепции войны "до последнего украинца". Правда, уже с небольшим дополнением — "сколько хватит денег", — заявил дипломат.

По словам Антонова, Белый дом своими бесконечными траншами военной помощи подтверждает своё безразличие к украинскому народу и не перестаёт подталкивать простых жителей Украины к пропасти, обрекая их на верную гибель. В то же время посол подчеркнул, что Вашингтон, понимающий тщетность усилий победить РФ на поле боя, не может не видеть успехов российских войск на фронте.