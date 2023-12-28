Посол Антонов считает, что США верны концепции "воевать до последнего украинца"
Позиция американских властей по отношению к Украине чуть-чуть поменялась. Так, если раньше американцы были готовы воевать до "последнего украинца", то теперь к этому стоит добавить "сколько хватит денег", передаёт в своём телеграм-канале слова посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова российская дипмиссия в США.
"Вашингтон отсылает в Киев кровавый новогодний подарок. В очередной раз демонстрирует верность концепции войны "до последнего украинца". Правда, уже с небольшим дополнением — "сколько хватит денег", — заявил дипломат.
По словам Антонова, Белый дом своими бесконечными траншами военной помощи подтверждает своё безразличие к украинскому народу и не перестаёт подталкивать простых жителей Украины к пропасти, обрекая их на верную гибель. В то же время посол подчеркнул, что Вашингтон, понимающий тщетность усилий победить РФ на поле боя, не может не видеть успехов российских войск на фронте.
Напомним, что глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон выделит киевскому режиму военную помощь на сумму 250 миллионов долларов. Данный пакет военной помощи, который госсекретарь назвал "финальным", будет включать в себя боеприпасы для систем ПВО, реактивных систем залпового огня HIMARS, а также артиллерийские снаряды калибров 155 и 105 миллиметров.