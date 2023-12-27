Пушилин анонсировал возможное восстановление Марьинки в будущем
Глава ДНР Пушилин: Марьинку могут восстановить, решение будет принято позже
Город Марьинка в ДНР, который освободили российские военные, вероятно, будут восстанавливать. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"Я считаю, что решение по восстановлению Марьинки мы будем принимать немного позже, потому что для нас в целом это очень важное событие — то, что Марьинка освобождена, это позволит хоть в какой-то части уже, по крайней мере нескольким районам Донецка, вздохнуть. Относительно, конечно, но тем не менее", — подчеркнул глава ДНР в беседе с журналистами.
По его словам, из-за сильных разрушений сейчас населённого пункта "практически нет". Однако Пушилин счёл неправильным говорить о том, что застройки там не нужны. При рассмотрении вопроса власти будут опираться на то, что город является продолжением Донецка, подытожил Пушилин.
Напомним, о полном освобождении Марьинки министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину 25 декабря. Глава оборонного ведомства сообщил, что весомый вклад в это внесли военнослужащие пятой бригады первого армейского корпуса, а особо отличились воины легендарной 150-й мотострелковой ордена Кутузова Идрицко-Берлинской дивизии. Позднее потерю этого города признал главный командующий ВСУ Валерий Залужный. Как считают некоторые политологи, взятие такого стратегически важного пункта позволит разломать оборону ВСУ на Донецком направлении.