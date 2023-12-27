Пушилин анонсировал возможное восстановление Марьинки в будущем

"Я считаю, что решение по восстановлению Марьинки мы будем принимать немного позже, потому что для нас в целом это очень важное событие — то, что Марьинка освобождена, это позволит хоть в какой-то части уже, по крайней мере нескольким районам Донецка, вздохнуть. Относительно, конечно, но тем не менее", — подчеркнул глава ДНР в беседе с журналистами.