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29 декабря, 02:32

Герасимов наградил военных, отличившихся при освобождении Марьинки

МО: Герасимов наградил в зоне СВО бойцов, отличившихся при освобождении Марьинки

Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов наградил в зоне специальной военной операции бойцов, которые особенно отличились при освобождении Марьинки в ДНР. Видео вручения государственных наград опубликовало Министерство обороны РФ.

Отличившимся при освобождении Марьинки бойцам вручили награды на передовой. Видео © t.me / Минобороны РФ

Отличившиеся при освобождении Марьинки бойцы Южной группировки войск получили из рук главы генштаба Ордена Мужества, медали "За отвагу" и "За храбрость", Георгиевские кресты IV степени и памятные подарки. Герасимов поздравил военнослужащих с высокими наградами, поблагодарил их за проявленные мужество, стойкость и профессионализм.

"Хочу вручить личному составу 150-й дивизии и 5-й мотострелковой бригады честно заработанные награды за то, что выполнили своевременно задачи, овладели Марьинкой. Я вас всех поздравляю с этими наградами, желаю дальнейших боевых успехов, крепкого здоровья, живыми и невредимыми вернуться домой", — подчеркнул Герасимов.

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Напомним, о полном освобождении Марьинки министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину 25 декабря. Глава оборонного ведомства сообщил, что весомый вклад в это внесли военнослужащие пятой бригады 1-го армейского корпуса, а особо отличились воины легендарной 150-й мотострелковой ордена Кутузова Идрицко-Берлинской дивизии. Позднее потерю этого города признал главком ВСУ Валерий Залужный. Как считают некоторые политологи, взятие такого стратегически важного пункта позволит разломать оборону ВСУ на Донецком направлении. Ранее в ДНР за освобождение Марьинки наградили 45 российских военнослужащих.

Обложка ©

t.me / Минобороны РФ

Оксана Попова
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