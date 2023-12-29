Герасимов наградил военных, отличившихся при освобождении Марьинки
МО: Герасимов наградил в зоне СВО бойцов, отличившихся при освобождении Марьинки
Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов наградил в зоне специальной военной операции бойцов, которые особенно отличились при освобождении Марьинки в ДНР. Видео вручения государственных наград опубликовало Министерство обороны РФ.
Отличившимся при освобождении Марьинки бойцам вручили награды на передовой. Видео © t.me / Минобороны РФ
Отличившиеся при освобождении Марьинки бойцы Южной группировки войск получили из рук главы Генштаба ордена Мужества, медали "За отвагу" и "За храбрость", Георгиевские кресты IV степени и памятные подарки. Герасимов поздравил военнослужащих с высокими наградами, поблагодарил их за проявленное мужество, стойкость и профессионализм.
"Хочу вручить личному составу 150-й дивизии и 5-й мотострелковой бригады честно заработанные награды за то, что выполнили своевременно задачи, овладели Марьинкой. Я вас всех поздравляю с этими наградами, желаю дальнейших боевых успехов, крепкого здоровья, живыми и невредимыми вернуться домой", — подчеркнул Герасимов.
Напомним, о полном освобождении Марьинки министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину 25 декабря. Глава оборонного ведомства сообщил, что весомый вклад в это внесли военнослужащие пятой бригады 1-го армейского корпуса, а особо отличились воины легендарной 150-й мотострелковой ордена Кутузова Идрицко-Берлинской дивизии. Позднее потерю этого города признал главком ВСУ Валерий Залужный. Как считают некоторые политологи, взятие такого стратегически важного пункта позволит разломать оборону ВСУ на Донецком направлении. Ранее в ДНР за освобождение Марьинки наградили 45 российских военнослужащих.
t.me / Минобороны РФ