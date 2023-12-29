Герасимов наградил военных, отличившихся при освобождении Марьинки

Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов наградил в зоне специальной военной операции бойцов, которые особенно отличились при освобождении Марьинки в ДНР. Видео вручения государственных наград опубликовало Министерство обороны РФ.

Отличившимся при освобождении Марьинки бойцам вручили награды на передовой. Видео © t.me / Минобороны РФ

Отличившиеся при освобождении Марьинки бойцы Южной группировки войск получили из рук главы Генштаба ордена Мужества, медали "За отвагу" и "За храбрость", Георгиевские кресты IV степени и памятные подарки. Герасимов поздравил военнослужащих с высокими наградами, поблагодарил их за проявленное мужество, стойкость и профессионализм.