Опубликовано видео из кабины Су-25 во время налёта на позиции ВСУ на высоте всего 25 метров

Экипажи штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил России неуправляемыми авиационными ракетами С-8 поразили опорные пункты и живую силу ВСУ на Донецком направлении. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ и опубликовала кадры работы бойцов.

Российские Су-25 поразили опорные пункты ВСУ на Донецком направлении. Видео © T.me / Минобороны России

"По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены. Атака цели производилась с кабрированием на предельно малой высоте 25 метров", — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

На опубликованных Минобороны РФ кадрах из кабины Су-25 виден запуск ракет по позициям украинских военных.