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6 января, 06:34

Опубликовано видео из кабины Су-25 во время налёта на позиции ВСУ на высоте всего 25 метров

Минобороны РФ показало боевую работу штурмовиков Су-25 на Донецком направлении

Экипажи штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил России неуправляемыми авиационными ракетами С-8 поразили опорные пункты и живую силу ВСУ на Донецком направлении. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ и опубликовала кадры работы бойцов.

Российские Су-25 поразили опорные пункты ВСУ на Донецком направлении. Видео © T.me / Минобороны России

"По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены. Атака цели производилась с кабрированием на предельно малой высоте 25 метров", — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

На опубликованных Минобороны РФ кадрах из кабины Су-25 виден запуск ракет по позициям украинских военных.

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А ранее Лайф рассказывал, как российские артиллеристы с первого выстрела уничтожили командный пункт ВСУ на Купянском направлении. Военнослужащие 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" атаковали расчётом 122-мм гаубицы Д-30 и поразили замаскированный блиндаж с первого выстрела.

Обложка ©

T.me / Минобороны России

Николь Вербер
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