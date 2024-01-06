Опубликовано видео из кабины Су-25 во время налёта на позиции ВСУ на высоте всего 25 метров
Минобороны РФ показало боевую работу штурмовиков Су-25 на Донецком направлении
Экипажи штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил России неуправляемыми авиационными ракетами С-8 поразили опорные пункты и живую силу ВСУ на Донецком направлении. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ и опубликовала кадры работы бойцов.
Российские Су-25 поразили опорные пункты ВСУ на Донецком направлении. Видео © T.me / Минобороны России
"По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены. Атака цели производилась с кабрированием на предельно малой высоте 25 метров", — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
На опубликованных Минобороны РФ кадрах из кабины Су-25 виден запуск ракет по позициям украинских военных.
А ранее Лайф рассказывал, как российские артиллеристы с первого выстрела уничтожили командный пункт ВСУ на Купянском направлении. Военнослужащие 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" атаковали расчётом 122-мм гаубицы Д-30 и поразили замаскированный блиндаж с первого выстрела.
T.me / Минобороны России