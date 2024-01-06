Российские артиллеристы с первого выстрела уничтожили командный пункт ВСУ
Военнослужащие 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" на Купянском направлении уничтожили замаскированный блиндаж, в котором находился командный пункт подразделения ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Корректировка артиллерийского огня велась с воздуха в режиме реального времени. Расчёт 122-мм гаубицы Д-30 нанёс огневое поражение командному пункту с первого же выстрела, отметили в оборонном ведомстве.
Ранее Лайф писал, что один из самых ценных истребителей ВВС Украины не вернулся с боевого вылета. За неделю авиация и средства противовоздушной обороны России сбили Су-27 и украинский вертолёт Ми-8.
t.me / Минобороны России