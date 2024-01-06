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6 января, 04:01

Российские артиллеристы с первого выстрела уничтожили командный пункт ВСУ

Военнослужащие 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" на Купянском направлении уничтожили замаскированный блиндаж, в котором находился командный пункт подразделения ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Корректировка артиллерийского огня велась с воздуха в режиме реального времени. Расчёт 122-мм гаубицы Д-30 нанёс огневое поражение командному пункту с первого же выстрела, отметили в оборонном ведомстве.

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Ранее Лайф писал, что один из самых ценных истребителей ВВС Украины не вернулся с боевого вылета. За неделю авиация и средства противовоздушной обороны России сбили Су-27 и украинский вертолёт Ми-8.

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t.me / Минобороны России

Артур Лапсаков
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