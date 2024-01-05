Полковник СБУ шокирован прицельной охотой Армии России на установки ПВО на Украине

Вооружённые силы Российской Федерации произвели массированные удары по Украине с целью уничтожения установок ПВО. Об этом на своём YouTube-канале сообщил экс-полковник СБУ Олег Стариков.

"Россия нанесла удар с целью <…> выбить наши ракеты к зенитным ракетным комплексам, провести охоту на нашу систему ПВО для её уничтожения", — рассказал офицер.

По его словам, российские военные также атаковали ракетами инфраструктурные сооружения и военные базы на Украине.