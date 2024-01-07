Российская ПВО сбила 20 украинских ракет, включая "Хаймарсы" и "Нептуны"
Минобороны: Силы ПВО РФ за сутки перехватили 14 ракет РСЗО и шесть "Нептунов"
За минувшие сутки российские системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 14 реактивных снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", а также шесть противокорабельных ракет "Нептун". Об этом сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, ВСУ лишились множества беспилотников.
"Уничтожены 38 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Горобьевка Харьковской области, Спорное, Пески, Горловка Донецкой Народной Республики, Белогоровка, Лисичанск, Кременная, Макеевка Луганской Народной Республики, Харьково, Орлянское и Пологи Запорожской области", — рассказали в ведомстве.
Ранее Минобороны сообщило об уничтожении российскими системами ПВО двух украинских самолётов в Днепропетровской области. Речь идёт о Су-25 и Су-27.
ТАСС / Александр Полегенько