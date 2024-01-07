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7 января, 11:02

Российская ПВО сбила 20 украинских ракет, включая "Хаймарсы" и "Нептуны"

Минобороны: Силы ПВО РФ за сутки перехватили 14 ракет РСЗО и шесть "Нептунов"

За минувшие сутки российские системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 14 реактивных снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", а также шесть противокорабельных ракет "Нептун". Об этом сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, ВСУ лишились множества беспилотников.

"Уничтожены 38 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Горобьевка Харьковской области, Спорное, Пески, Горловка Донецкой Народной Республики, Белогоровка, Лисичанск, Кременная, Макеевка Луганской Народной Республики, Харьково, Орлянское и Пологи Запорожской области", — рассказали в ведомстве.

ПВО уничтожила шесть украинских ракет "Нептун" над Чёрным морем
ПВО уничтожила шесть украинских ракет "Нептун" над Чёрным морем

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении российскими системами ПВО двух украинских самолётов в Днепропетровской области. Речь идёт о Су-25 и Су-27.

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ТАСС / Александр Полегенько

Матвей Константинов
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