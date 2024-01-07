Российская ПВО сбила 20 украинских ракет, включая "Хаймарсы" и "Нептуны"

За минувшие сутки российские системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 14 реактивных снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", а также шесть противокорабельных ракет "Нептун". Об этом сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, ВСУ лишились множества беспилотников.