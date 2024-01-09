В Белгороде сократили время работы торговых центров
Гладков: В Белгороде ТЦ сократили время работы и будут закрываться в 20:00
В Белгороде торговые центры сократили время работы и теперь будут закрываться в 20:00. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Все руководители торговых центров приняли решение [сократить время работы]. С сегодняшнего дня они работают до 20:00", — сказал глава региона во время прямого эфира в соцсети "ВКонтакте".
Губернатор добавил, что требования о работе будут зафиксированы на ближайшем заседании оперштаба. Также глава Белгородской области сообщил, что остановки автобусов в районе Харьковская гора обложат бетонными блоками и мешками с песком, чтобы защитить жителей от обстрелов ВСУ.
Напомним, что Белгород подвергается массированным ракетным обстрелам со стороны Украины с конца прошлого года. Первая атака произошла ещё 30 декабря и унесла жизни 25 человек. Обстрелы продолжались и в течение новогодних праздников, а накануне после атаки три человека попали в реанимацию. Врачи квалифицируют их состояние как стабильно тяжёлое.
ТАСС / Павел Колядин