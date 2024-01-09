В Белгороде сократили время работы торговых центров

В Белгороде торговые центры сократили время работы и теперь будут закрываться в 20:00. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"Все руководители торговых центров приняли решение [сократить время работы]. С сегодняшнего дня они работают до 20:00", — сказал глава региона во время прямого эфира в соцсети "ВКонтакте".