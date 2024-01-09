Песков: Российские военные делают всё, чтобы минимизировать угрозу для Белгорода
Российскими военными делается всё необходимое, чтобы ликвидировать угрозу обстрелов приграничных городов со стороны ВСУ. Об этом в беседе с журналистами во вторник, 9 января, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он обратил внимание на то, что противник продолжает наносить удары по центру Белгорода, где нет военных объектов. Кроме того, украинскую армию уличили в использовании кассетных снарядов.
"Наши военные будут и дальше делать всё с тем, чтобы эту опасность сначала минимизировать, а затем полностью от этого избавиться. Киевский режим не гнушается обстрелами гражданских объектов, не гнушается использованием кассетных боеприпасов, стреляя по центру города, где нет военных объектов", — отметил представитель Кремля.
Напомним, что Белгород подвергается массированным ракетным обстрелам с украинской стороны с конца прошлого года. Первая атака произошла ещё 30 декабря и унесла жизни 25 человек. Обстрелы продолжались и в течение новогодних праздников, а из-за вчерашних обстрелов Белгорода три человека попали в реанимацию. Врачи квалифицируют их состояние как стабильно тяжёлое.