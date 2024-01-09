Песков: Российские военные делают всё, чтобы минимизировать угрозу для Белгорода

Российскими военными делается всё необходимое, чтобы ликвидировать угрозу обстрелов приграничных городов со стороны ВСУ. Об этом в беседе с журналистами во вторник, 9 января, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он обратил внимание на то, что противник продолжает наносить удары по центру Белгорода, где нет военных объектов. Кроме того, украинскую армию уличили в использовании кассетных снарядов.

"Наши военные будут и дальше делать всё с тем, чтобы эту опасность сначала минимизировать, а затем полностью от этого избавиться. Киевский режим не гнушается обстрелами гражданских объектов, не гнушается использованием кассетных боеприпасов, стреляя по центру города, где нет военных объектов", — отметил представитель Кремля.