Путин объявил о старте Года семьи в России
Президент РФ Владимир Путин. Обложка © ТАСС / POOL / Сергей Карпухин
Президент РФ Владимир Путин объявил о старте Года семьи в России. Глава государства выступил с торжественной речью на выставке "Россия" на ВДНХ, где ранее поучаствовал во Всероссийском семейном форуме "Родные — Любимые".
Президент РФ Владимир Путин объявил о старте Года семьи в России. Видео © LIFE
Путин подчеркнул, что Россия намерена сохранять и передавать потомкам традиционные семейные ценности, от которых в других странах предпочитают отказываться, цинично подменяя их ложными ориентирами.
"А мы, напротив, будем их сберегать, будем их укреплять, передавать будущим поколениям. Это безусловный выбор нашей страны", — подчеркнул российский лидер.
Напомним, президент РФ Владимир Путин объявил 2024-й Годом семьи в РФ. Это решение было принято для популяризации государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей. Первым официальным мероприятием Года семьи стал форум "Родные — любимые", в котором приняли участие более 250 семей.