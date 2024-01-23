Путин объявил о старте Года семьи в России 23 января, 15:07 Президент РФ Владимир Путин. Обложка © ТАСС / POOL / Сергей Карпухин

Президент РФ Владимир Путин объявил о старте Года семьи в России. Глава государства выступил с торжественной речью на выставке "Россия" на ВДНХ, где ранее поучаствовал во Всероссийском семейном форуме "Родные — Любимые".

Президент РФ Владимир Путин объявил о старте Года семьи в России. Видео © LIFE

Путин подчеркнул, что Россия намерена сохранять и передавать потомкам традиционные семейные ценности, от которых в других странах предпочитают отказываться, цинично подменяя их ложными ориентирами.

"А мы, напротив, будем их сберегать, будем их укреплять, передавать будущим поколениям. Это безусловный выбор нашей страны", — подчеркнул российский лидер.

Авторы Татьяна Миссуми