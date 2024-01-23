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Путин: Россия — это семья семей

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Путин объявил о старте Года семьи в России

23 января, 15:07
Президент РФ Владимир Путин. Обложка © ТАСС / POOL / Сергей Карпухин

Президент РФ Владимир Путин. Обложка © ТАСС / POOL / Сергей Карпухин

Президент РФ Владимир Путин объявил о старте Года семьи в России. Глава государства выступил с торжественной речью на выставке "Россия" на ВДНХ, где ранее поучаствовал во Всероссийском семейном форуме "Родные — Любимые".

Президент РФ Владимир Путин объявил о старте Года семьи в России. Видео © LIFE

Путин подчеркнул, что Россия намерена сохранять и передавать потомкам традиционные семейные ценности, от которых в других странах предпочитают отказываться, цинично подменяя их ложными ориентирами.

"А мы, напротив, будем их сберегать, будем их укреплять, передавать будущим поколениям. Это безусловный выбор нашей страны", — подчеркнул российский лидер.

Путин назвал многодетные семьи опорой России: Чем больше детей, тем лучше
Путин назвал многодетные семьи опорой России: Чем больше детей, тем лучше

Напомним, президент РФ Владимир Путин объявил 2024-й Годом семьи в РФ. Это решение было принято для популяризации государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей. Первым официальным мероприятием Года семьи стал форум "Родные — любимые", в котором приняли участие более 250 семей.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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