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23 января, 13:10

Путин назвал многодетные семьи опорой России: Чем больше детей, тем лучше

Путин заявил, что россияне неоднократно просили закрепить статус многодетной семьи

Президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками и победителями конкурсов "Это у нас семейное" и "Семья года" рассказал про подписанный им указ о статусе многодетной семьи.

Путин заявил, что россияне неоднократно просили официально закрепить статус многодетной семьи. Видео © LIFE

"Чем больше детей, тем лучше. Вы, наверное, знаете, что вчера мною подписан указ о статусе многодетной семьи. Об этом люди, с которыми я встречался, меня неоднократно просили. Это действительно имеет практическое значение. Надеюсь, это всё сыграет должным образом, чтобы многодетные семьи имели одинаковый статус по всей стране", — подчеркнул глава государства.

Он назвал многодетные семьи опорой страны, ведь в них воспитываются основные качества человека, на которых держится вся Россия: уважение к старшим, любовь и забота о младших, трудолюбие — те самые традиционные ценности.

Логотипом Года семьи станет сердце в образе двух соприкасающихся лебедей
Логотипом Года семьи станет сердце в образе двух соприкасающихся лебедей

Напомним, что президент РФ Владимир Путин объявил 2024-й Годом семьи в РФ. Это решение было принято для популяризации государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей. А сегодня, 23 января, в России на федеральном уровне закрепили статус многодетной семьи. В этом указе Путина также определены меры поддержки для таких семей.

Обложка ©

LIFE

Александр Юнашев
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