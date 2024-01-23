Путин назвал многодетные семьи опорой России: Чем больше детей, тем лучше

Президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками и победителями конкурсов "Это у нас семейное" и "Семья года" рассказал про подписанный им указ о статусе многодетной семьи.

Путин заявил, что россияне неоднократно просили официально закрепить статус многодетной семьи. Видео © LIFE

"Чем больше детей, тем лучше. Вы, наверное, знаете, что вчера мною подписан указ о статусе многодетной семьи. Об этом люди, с которыми я встречался, меня неоднократно просили. Это действительно имеет практическое значение. Надеюсь, это всё сыграет должным образом, чтобы многодетные семьи имели одинаковый статус по всей стране", — подчеркнул глава государства.

Он назвал многодетные семьи опорой страны, ведь в них воспитываются основные качества человека, на которых держится вся Россия: уважение к старшим, любовь и забота о младших, трудолюбие — те самые традиционные ценности.