Путин назвал многодетные семьи опорой России: Чем больше детей, тем лучше
Путин заявил, что россияне неоднократно просили закрепить статус многодетной семьи
Президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками и победителями конкурсов "Это у нас семейное" и "Семья года" рассказал про подписанный им указ о статусе многодетной семьи.
Путин заявил, что россияне неоднократно просили официально закрепить статус многодетной семьи. Видео © LIFE
"Чем больше детей, тем лучше. Вы, наверное, знаете, что вчера мною подписан указ о статусе многодетной семьи. Об этом люди, с которыми я встречался, меня неоднократно просили. Это действительно имеет практическое значение. Надеюсь, это всё сыграет должным образом, чтобы многодетные семьи имели одинаковый статус по всей стране", — подчеркнул глава государства.
Он назвал многодетные семьи опорой страны, ведь в них воспитываются основные качества человека, на которых держится вся Россия: уважение к старшим, любовь и забота о младших, трудолюбие — те самые традиционные ценности.
Напомним, что президент РФ Владимир Путин объявил 2024-й Годом семьи в РФ. Это решение было принято для популяризации государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей. А сегодня, 23 января, в России на федеральном уровне закрепили статус многодетной семьи. В этом указе Путина также определены меры поддержки для таких семей.
LIFE