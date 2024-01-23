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23 января, 07:04
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Путин подписал указ о едином статусе многодетной семьи в России

В России на федеральном уровне закрепили статус многодетной семьи. Соответствующий указ сегодня подписал глава государства Владимир Путин. В документе также определены меры поддержки для таких семей.

Критерии многодетности ранее определялись в регионах самостоятельно, однако единого подхода не было. Идея создать единое определение многодетной семьи в РФ родилась в марте прошлого года и тут же нашла поддержку в кабмине — предложение поддержал премьер-министр Михаил Мишустин. А сами критерии предложили в Министерстве труда РФ: если в семье воспитывается три и более несовершеннолетних ребёнка, в том числе те, что находятся под опекой, то семья должна считаться многодетной.

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Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала о росте числа многодетных семей в России. Так, по её словам, рождаемость третьих детей в семьях за последние пять лет увеличилась более чем на 11 процентов.

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ТАСС / ZUMA

Максим Плетнёв
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