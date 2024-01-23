Путин подписал указ о едином статусе многодетной семьи в России

Критерии многодетности ранее определялись в регионах самостоятельно, однако единого подхода не было. Идея создать единое определение многодетной семьи в РФ родилась в марте прошлого года и тут же нашла поддержку в кабмине — предложение поддержал премьер-министр Михаил Мишустин. А сами критерии предложили в Министерстве труда РФ: если в семье воспитывается три и более несовершеннолетних ребёнка, в том числе те, что находятся под опекой, то семья должна считаться многодетной.