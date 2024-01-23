Путин подписал указ о едином статусе многодетной семьи в России
В России на федеральном уровне закрепили статус многодетной семьи. Соответствующий указ сегодня подписал глава государства Владимир Путин. В документе также определены меры поддержки для таких семей.
Критерии многодетности ранее определялись в регионах самостоятельно, однако единого подхода не было. Идея создать единое определение многодетной семьи в РФ родилась в марте прошлого года и тут же нашла поддержку в кабмине — предложение поддержал премьер-министр Михаил Мишустин. А сами критерии предложили в Министерстве труда РФ: если в семье воспитывается три и более несовершеннолетних ребёнка, в том числе те, что находятся под опекой, то семья должна считаться многодетной.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала о росте числа многодетных семей в России. Так, по её словам, рождаемость третьих детей в семьях за последние пять лет увеличилась более чем на 11 процентов.
ТАСС / ZUMA