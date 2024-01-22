Голикова рассказала о росте числа многодетных семей в России

Рождаемость третьих детей в российских семьях за последние пять лет увеличилась более чем на 11 процентов. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Количество третьих детей, несмотря на демографические сложности, в наших семьях растёт. Возросло оно за последние пять лет на 11,5%, а количество многодетных семей, где воспитываются трое и более детей, составило 2,3 миллиона", — сказала она, выступая на площадке "Знание. Лекторий" в рамках форума "Родные — любимые", который проходит на выставке "Россия" на ВДНХ в Москве.