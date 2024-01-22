Голикова рассказала о росте числа многодетных семей в России
Голикова: В России на 11,5% выросло число третьих детей в семьях
Рождаемость третьих детей в российских семьях за последние пять лет увеличилась более чем на 11 процентов. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Количество третьих детей, несмотря на демографические сложности, в наших семьях растёт. Возросло оно за последние пять лет на 11,5%, а количество многодетных семей, где воспитываются трое и более детей, составило 2,3 миллиона", — сказала она, выступая на площадке "Знание. Лекторий" в рамках форума "Родные — любимые", который проходит на выставке "Россия" на ВДНХ в Москве.
В целом, как отметила Голикова, количество рождённых детей в стране за последние пять лет увеличилось на 30%, а число семей с тремя и более детьми — на 27%. Вице-премьер назвала это очень хорошим показателем, но властям нужно сделать всё, чтобы таких семей в России с каждым годом было больше.
Ранее Лайф сообщал, что в России наблюдается тенденция к отказу от проведения абортов в частных клиниках. Такие решения, в частности, уже приняли в Крыму, а также Курской и Челябинской областях. В Татарстане, Мордовии и Тверской области ввели штрафы за склонение к прерыванию беременности. В Русской православной церкви считают уже принятые меры и предложения по теме недостаточными. А в конце декабря Синод РПЦ принял документ, приравнивающий произвольный аборт к убийству.
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