Онищенко назвал россиянкам самый "выгодный" период для зачатия
Академик Онищенко: Россиянки стали делать меньше абортов и меньше рожать
Официальная статистика говорит о том, что россиянки стали совершать меньше абортов. Однако есть нюанс — рожать российские женщины тоже стали реже. О том, почему эта тенденция может сохраниться и чем это грозит, рассказал академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
"Росстат опубликовал сборник "Здравоохранение России – 2023", я его уже получил и изучаю. Там приводятся такие цифры: в 2010 году было сделано 1 186 000 абортов, родилось 1 789 000 детей. Если говорить о 2023 годе, то абортов было 504 000, а родилось 1 305 000 детей. То есть на 500 тысяч меньше родилось, чем в 2010 году. И эта цифра может иметь тенденцию к снижению", — заявил он в эфире собственной авторской программы на радио Sputnik.
По мнению академика РАН, трудности с увеличением рождаемости и улучшением демографической ситуации в стране набирают актуальность, что особенно некстати в нынешнем году, который был объявлен президентом России Владимиром Путиным Годом семьи. Некоторую надежду профессор питает на то, что власти в скором времени утвердят план по реализации направленных на поддержку российских семей мероприятий и эти меры пойдут в народ. Он также считает, что значительная часть документа будет посвящена здоровью, ведь это неразделимое с семьёй понятие.
А ещё Онищенко выразил мнение, что начало года является самым благоприятным временем для зачатия, ведь тогда роды состоятся в сентябре, а лучше периода подобрать сложно. В первый месяц осени доступен весь ассортимент питания — от овощей до фруктов, а мать после лета не будет испытывать недостатка в витаминах, что пойдёт на пользу положительному развитию ребёнка. Однако тут стоит помнить, что нельзя стремиться к зачатию, если перед этим будущие родители не стесняли себя в употреблении алкоголя в новогодние праздники.
Ранее Лайф писал, что в России наблюдается тенденция к отказу от проведения абортов в частных клиниках. Такие решения уже приняли в Крыму, а также Курской и Челябинской областях. В Татарстане, Мордовии и Тверской области ввели штрафы за склонение к прерыванию беременности. В Русской православной церкви считают уже принятые меры и предложения по теме недостаточными. А 28 декабря Синод РПЦ принял документ, приравнивающий произвольный аборт к убийству.
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