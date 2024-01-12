Онищенко назвал россиянкам самый "выгодный" период для зачатия

Официальная статистика говорит о том, что россиянки стали совершать меньше абортов. Однако есть нюанс — рожать российские женщины тоже стали реже. О том, почему эта тенденция может сохраниться и чем это грозит, рассказал академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

"Росстат опубликовал сборник "Здравоохранение России – 2023", я его уже получил и изучаю. Там приводятся такие цифры: в 2010 году было сделано 1 186 000 абортов, родилось 1 789 000 детей. Если говорить о 2023 годе, то абортов было 504 000, а родилось 1 305 000 детей. То есть на 500 тысяч меньше родилось, чем в 2010 году. И эта цифра может иметь тенденцию к снижению", — заявил он в эфире собственной авторской программы на радио Sputnik.

По мнению академика РАН, трудности с увеличением рождаемости и улучшением демографической ситуации в стране набирают актуальность, что особенно некстати в нынешнем году, который был объявлен президентом России Владимиром Путиным Годом семьи. Некоторую надежду профессор питает на то, что власти в скором времени утвердят план по реализации направленных на поддержку российских семей мероприятий и эти меры пойдут в народ. Он также считает, что значительная часть документа будет посвящена здоровью, ведь это неразделимое с семьёй понятие.