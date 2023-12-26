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26 декабря, 14:55

"Ошибочное решение": Глава СПЧ выступил против запрета абортов

Глава СПЧ Фадеев считает, что даже полный запрет абортов не повысит рождаемость

Даже полный запрет абортов не приведёт к повышению рождаемости в России, заявил глава СПЧ Валерий Фадеев. Он назвал такую политику ошибочной.

"Я не верю, что запрет абортов, даже полный запрет абортов, приведёт к повышению рождаемости, — не приведёт … Надо разобраться, а не принимать хаотичные случайные меры, демонстрируя, что мы такие честные люди, боремся за повышение рождаемости. Это только ухудшает социальную атмосферу. [Запрет абортов] это ошибочное решение", — сказал он.

Матвиенко заявила, что Россия не пойдёт по пути запрета абортов
Матвиенко заявила, что Россия не пойдёт по пути запрета абортов

Фадеев отметил, что не существует разницы между частными и государственными клиниками, где делают аборты, и необходимо разбираться с конкретными случаями.

Напомним, в России наблюдается тенденция к отказу от проведения абортов в частных клиниках. Такие решения уже приняли в Крыму, а также Курской и Челябинской областях. А в Татарстане, Мордовии и Тверской области ввели штрафы за склонение к прерыванию беременности. В Русской православной церкви считают уже предпринятые меры и предложения по теме недостаточными.

Профильный комитет Госдумы выступил против запрета абортов в частных клиниках
Профильный комитет Госдумы выступил против запрета абортов в частных клиниках
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Shutterstock

Матвей Константинов
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