"Ошибочное решение": Глава СПЧ выступил против запрета абортов

"Я не верю, что запрет абортов, даже полный запрет абортов, приведёт к повышению рождаемости, — не приведёт … Надо разобраться, а не принимать хаотичные случайные меры, демонстрируя, что мы такие честные люди, боремся за повышение рождаемости. Это только ухудшает социальную атмосферу. [Запрет абортов] это ошибочное решение", — сказал он.