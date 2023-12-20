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20 декабря, 15:06

Патриарх Кирилл назвал недостаточными последние инициативы по снижению числа абортов в РФ

Патриарх Кирилл: РПЦ приветствует инициативы, ведущие к снижению числа абортов

Русская православная церковь (РПЦ) приветствует инициативы, направленные на снижение количества абортов, но не может считать их достаточными. Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе епархиального собрания Москвы.

Патриарх напомнил, что в уходящем году в России были выдвинуты "важные предложения, в том числе законодательного характера", среди которых — запрет на аборты в частных клиниках, ограничение распространения препаратов для совершения медикаментозных абортов, и об ответственности за склонение к прерыванию беременности.

"В то же время Церковь не может признать какое-либо из перечисленных предложений достаточным. Ведь каждая из упомянутых мер означает, что сама возможность детоубийства — а аборт является именно детоубийством — всё ещё допускается законодательством и общественным сознанием, хотя бы даже и с какими-то ограничениями", — отметил он.

Патриарх добавил, что РПЦ выступает за реализацию всесторонних программ помощи беременным, попавшим в трудную материальную ситуацию, и сама активно участвует в этом. Однако нередко аборты делают не из-за "отчаяния перед катастрофической или просто тяжёлой жизненной ситуацией", а в результате нежелания отказаться от комфорта в пользу ответственности.

Профильный комитет Госдумы выступил против запрета абортов в частных клиниках
Профильный комитет Госдумы выступил против запрета абортов в частных клиниках

Напомним, российские частные клиники постепенно отказываются от проведения абортов. Соответствующие решения уже приняли в Крыму, в Курской и Челябинской областях, а в Татарстане, Мордовии и Тверской области ввели штрафы за склонение к прерыванию беременности. При этом, как считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, в нашей стране не запретят аборты, а общество само придёт к их допустимости лишь в ряде случаев.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Карпухин

Матвей Константинов
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