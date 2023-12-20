Патриарх Кирилл назвал недостаточными последние инициативы по снижению числа абортов в РФ

Русская православная церковь (РПЦ) приветствует инициативы, направленные на снижение количества абортов, но не может считать их достаточными. Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе епархиального собрания Москвы.

Патриарх напомнил, что в уходящем году в России были выдвинуты "важные предложения, в том числе законодательного характера", среди которых — запрет на аборты в частных клиниках, ограничение распространения препаратов для совершения медикаментозных абортов, и об ответственности за склонение к прерыванию беременности.

"В то же время Церковь не может признать какое-либо из перечисленных предложений достаточным. Ведь каждая из упомянутых мер означает, что сама возможность детоубийства — а аборт является именно детоубийством — всё ещё допускается законодательством и общественным сознанием, хотя бы даже и с какими-то ограничениями", — отметил он.