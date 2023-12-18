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Опубликовано 18 декабря 2023, 10:06

Профильный комитет Госдумы выступил против запрета абортов в частных клиниках

Комитет Государственной думы РФ по охране здоровья не поддержал предложение о запрете проведения абортов в частных клиниках. Об этом сообщается в письме комитета спикеру нижней палаты парламента Вячеславу Володину.

"После анализа позиций Министерства здравоохранения, Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и общественных организаций комитет Государственной думы пришёл к выводу о необходимости сохранения права граждан Российской Федерации выбирать врача и медицинскую организацию для проведения аборта", — цитируют письмо "Ведомости".

Профильный комитет считает, что в настоящее время важно продолжать развивать механизм консультаций перед проведением абортов, формировать в отношении женщин положительные репродуктивные установки, а также усилить контроль над работой частных учреждений.

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Напомним, российские частные клиники постепенно отказываются от проведения абортов. Об этом уже заявили учреждения в Крыму, Курской и Челябинской областях, а в Татарстане, Мордовии и Тверской области ввели штрафы за склонение к прерыванию беременности. При этом спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия не пойдёт по пути запрета абортов. С инициативой запретить аборты в частных клиниках выступили нижегородские депутаты.

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Ян Поланин
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