Профильный комитет Госдумы выступил против запрета абортов в частных клиниках
Комитет Государственной думы РФ по охране здоровья не поддержал предложение о запрете проведения абортов в частных клиниках. Об этом сообщается в письме комитета спикеру нижней палаты парламента Вячеславу Володину.
"После анализа позиций Министерства здравоохранения, Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и общественных организаций комитет Государственной думы пришёл к выводу о необходимости сохранения права граждан Российской Федерации выбирать врача и медицинскую организацию для проведения аборта", — цитируют письмо "Ведомости".
Профильный комитет считает, что в настоящее время важно продолжать развивать механизм консультаций перед проведением абортов, формировать в отношении женщин положительные репродуктивные установки, а также усилить контроль над работой частных учреждений.
Напомним, российские частные клиники постепенно отказываются от проведения абортов. Об этом уже заявили учреждения в Крыму, Курской и Челябинской областях, а в Татарстане, Мордовии и Тверской области ввели штрафы за склонение к прерыванию беременности. При этом спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия не пойдёт по пути запрета абортов. С инициативой запретить аборты в частных клиниках выступили нижегородские депутаты.