Профильный комитет Госдумы выступил против запрета абортов в частных клиниках

Комитет Государственной думы РФ по охране здоровья не поддержал предложение о запрете проведения абортов в частных клиниках. Об этом сообщается в письме комитета спикеру нижней палаты парламента Вячеславу Володину.

"После анализа позиций Министерства здравоохранения, Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и общественных организаций комитет Государственной думы пришёл к выводу о необходимости сохранения права граждан Российской Федерации выбирать врача и медицинскую организацию для проведения аборта", — цитируют письмо "Ведомости".