Голикова раскрыла результаты пилотного проекта по уменьшению числа абортов

В семи регионах России, которые участвуют в пилотном проекте по уменьшению числа абортов, наблюдается снижение количества прерываний беременности по желанию женщины. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Есть некоторые положительные результаты. В первую очередь это касается уменьшения количества прерываний беременности по желанию женщины. И в четырёх из шести регионов пилотного проекта пока… по итогам 2022 года снижение числа прерывания беременности по желанию женщин наблюдалось в четырёх из шести регионов", — заявила Голикова.