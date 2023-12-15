Голикова раскрыла результаты пилотного проекта по уменьшению числа абортов
Голикова: В семи регионах сократилось число абортов в рамках пилотного проекта
В семи регионах России, которые участвуют в пилотном проекте по уменьшению числа абортов, наблюдается снижение количества прерываний беременности по желанию женщины. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Есть некоторые положительные результаты. В первую очередь это касается уменьшения количества прерываний беременности по желанию женщины. И в четырёх из шести регионов пилотного проекта пока… по итогам 2022 года снижение числа прерывания беременности по желанию женщин наблюдалось в четырёх из шести регионов", — заявила Голикова.
Зампред правительства добавила, что по итогам текущего года эта тенденция подтверждается уже во всех семи регионах – участниках пилотного проекта. По словам Голиковой, в Архангельской и Тульской областях, Камчатском и Приморском краях численность родившихся детей снижается медленнее, чем фиксировалось в прошлом году.
Напомним, российские частные клиники постепенно отказываются от проведения абортов. Об этом уже заявили учреждения в Крыму, Курской и Челябинской областях, а в Татарстане, Мордовии и Тверской области ввели штрафы за склонение к прерыванию беременности. При этом спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия не пойдёт по пути запрета абортов.
ТАСС / Пётр Ковалёв