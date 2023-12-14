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Путин призвал соблюдать права женщин в вопросе абортов

Путин призвал к аккуратности в вопросе законодательства в сфере абортов

14 декабря, 13:02
<p>Фото ©<a href="https://ru.freepik.com/free-photo/a-newborn-baby_2765276.htm" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Rawpixel.com / Freepik </a></p>

Фото © Rawpixel.com / Freepik

Права и свободы женщин должны соблюдаться, а в вопросе абортов нужно действовать аккуратно. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции в четверг, 14 декабря. Глава государства напомнил, что антиалкогольная кампания в своё время привела к росту употребления суррогата. Нужно иметь это в виду и в такой чувствительной теме, как регулирование абортов.

Путин призвал действовать в вопросе законодательного регулирования абортов аккуратно. Видео © LIFE

"Государство заинтересовано, чтобы демографическая проблема решалась, чтобы женщины принимали решение в пользу сохранения ребёнка. Но права женщин у нас тоже должны соблюдаться. Решение проблемы лежит в этих областях: это обращение к нашим традиционным ценностям, это воспитание в том смысле, что ребёнок — это дар Божий, и это, конечно, сфера материального благосостояния", перечислил президент.

Путин указал и на проблемы в первичном звене здравоохранения, напомнил о необходимости наводить порядок в ФАПах,

родильных отделениях региональных больниц.

При этом глава государства подчеркнул, что о запрете абортов как таковом в России речь не идёт.

Госдума рассмотрит законопроект о запрете абортов в частных клиниках

Госдума рассмотрит законопроект о запрете абортов в частных клиниках

Напомним, российские частные клиники постепенно отказываются от проведения абортов. Об этом уже заявили учреждения в Крыму, Курской и Челябинской областях, а в Татарстане, Мордовии и Тверской области ввели штрафы за склонение к прерыванию беременности. При этом спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия не пойдёт по пути запрета абортов. Об инициативе нижегородских депутатов стало известно ещё в конце ноября.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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