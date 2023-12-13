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Госдума рассмотрит законопроект о запрете абортов в частных клиниках

Опубликовано 13 декабря 2023, 18:02
Обложка © freepik

Обложка © freepik

В России предложили разрешить проводить аборты только в государственных и муниципальных больницах. Соответствующий законопроект внесло в ГД РФ Законодательное собрание Нижегородской области. Текст уже появился в электронной базе ГД.

Поправки коснутся закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Сейчас искусственное прерывание беременности можно сделать также и в частных клиниках, если региональные власти не установили иное. Авторы инициативы напомнили, что только в государственных больницах соблюдается "неделя тишины", когда женщина может изменить решение, и с пациенткой работают психологи.

А в частных учреждениях никто не отговаривает женщину от аборта и не пытается выяснить причины, толкающие её на такой безрассудный шаг. Поправки должны помочь уменьшить число абортов, когда женщина приходит к такому решению без весомых оснований.

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Напомним, российские частные клиники постепенно отказываются от проведения абортов. Об этом уже заявили учреждения в Крыму, Курской и Челябинской областях, а в Татарстане, Мордовии и Тверской области ввели штрафы за склонение к прерыванию беременности. При этом спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия не пойдёт по пути запрета абортов. Об инициативе нижегородских депутатов стало известно ещё в конце ноября.

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Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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