Госдума рассмотрит законопроект о запрете абортов в частных клиниках Обложка © freepik

В России предложили разрешить проводить аборты только в государственных и муниципальных больницах. Соответствующий законопроект внесло в ГД РФ Законодательное собрание Нижегородской области. Текст уже появился в электронной базе ГД.

Поправки коснутся закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Сейчас искусственное прерывание беременности можно сделать также и в частных клиниках, если региональные власти не установили иное. Авторы инициативы напомнили, что только в государственных больницах соблюдается "неделя тишины", когда женщина может изменить решение, и с пациенткой работают психологи.

А в частных учреждениях никто не отговаривает женщину от аборта и не пытается выяснить причины, толкающие её на такой безрассудный шаг. Поправки должны помочь уменьшить число абортов, когда женщина приходит к такому решению без весомых оснований.

Авторы Татьяна Миссуми