Аборт — личное дело женщины, а государство не должно вмешиваться в частную жизнь своих граждан в подобных вопросах. Такое заявление сделала депутат Госдумы Нина Останина, отметив также, что женщины вправе обращаться по поводу прерывания беременности туда, куда сами считают нужным.

"Мое мнение не изменилось. Женщина вправе обратиться туда, куда сочтёт нужным, [в том числе в частную клинику для прерывания беременности]. Я вообще против частной медицины, но если уж она у нас предусмотрена законом и наш пациент вправе туда обращаться, то почему женщина не может быть пациентом?" — поинтересовалась депутат в беседе с "Лентой.ру".

Останина сделала акцент на том, что негативно относится к любым посягательствам государства на частную жизнь россиян. И аборт, по её мнению, личное дело женщины и её семьи.