Депутат Останина жёстко осудила запреты на аборт
Депутат Останина: Аборт — личное дело женщины, государство не должно вмешиваться
Аборт — личное дело женщины, а государство не должно вмешиваться в частную жизнь своих граждан в подобных вопросах. Такое заявление сделала депутат Госдумы Нина Останина, отметив также, что женщины вправе обращаться по поводу прерывания беременности туда, куда сами считают нужным.
"Мое мнение не изменилось. Женщина вправе обратиться туда, куда сочтёт нужным, [в том числе в частную клинику для прерывания беременности]. Я вообще против частной медицины, но если уж она у нас предусмотрена законом и наш пациент вправе туда обращаться, то почему женщина не может быть пациентом?" — поинтересовалась депутат в беседе с "Лентой.ру".
Останина сделала акцент на том, что негативно относится к любым посягательствам государства на частную жизнь россиян. И аборт, по её мнению, личное дело женщины и её семьи.
"Это дело самой женщины, её здоровья прежде всего. Я также против того, чтобы сокращать сроки, в которые женщина имеет право на аборт", — подытожила парламентарий.
Напомним, российские частные клиники постепенно отказываются от проведения абортов. Об этом уже заявили учреждения в Крыму, Курской и Челябинской областях, а в Татарстане, Мордовии и Тверской области ввели штрафы за склонение к прерыванию беременности. Тем временем запретить аборты в частных клиниках захотели нижегородские депутаты. При этом спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия не пойдёт по пути запрета абортов.
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