Матвиенко заявила, что Россия не пойдёт по пути запрета абортов

Государство не пойдёт по пути запрета абортов, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По её словам, эту проблему не решить запретами, кампанейщиной, давлением или криминализацией законодательства. Причём некоторые предложения по теме, отметила политик, "даже комментировать не хочется".

Матвиенко добавила, что в обществе наблюдается нездоровый накал, подогреваемый непродуманными и провокационными заявлениями, в том числе от статусных людей. И это недопустимо.

"У нас уже есть опыт, который закончился печальными последствиями. Это нелегальный рынок услуг, <…> это рост женской смертности и так далее. Точно по такому пути мы не пойдём", — добавила спикер Совфеда.

Политик напомнила, что за последние пять лет количество абортов в России снизилось на 25%. А в будущем, считает она, общество придёт к прерыванию беременности только по медицинским показателям или если она наступила в случае изнасилования. Введение же запретов может увести такие процедуры в подполье, что уже грозит жизни женщин.