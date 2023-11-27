Глава Коми призвал не пытаться решить проблему абортов запретами
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Глава Республики Коми Владимир Уйба считает, что наиболее эффективный способ сократить число абортов в России — это не запреты, а широкий спектр мер поддержки.
"Мы считаем, что действовать надо не запретами, а мерами социальной поддержки беременных женщин и семей, уже имеющих детей", — цитирует губернатора "Царьград".
На заседании демографической сессии XXV Всемирного русского народного собора Уйба рассказал, что в Коми удалось сократить число абортов не по медицинским показаниям. Так, одной из мер, введённых в регионе, стали обязательные выплаты многодетным родителям на приобретение микроавтобусов и других транспортных средств. Также в республике разработана и принята комплексная программа по сохранению репродуктивного здоровья.
Напомним, тема абортов снова оказалась на повестке дня после того, как ряд регионов решил наказывать за принуждение женщин к прерыванию беременности, а также запретил частным клиникам проводить такие операции. О том, что это достаточно острый вопрос, ещё в начале ноября заявлял российский лидер Владимир Путин.