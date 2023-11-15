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15 ноября, 09:20

Ещё один российский регион решил наказывать за принуждение женщин к абортам

В Калининградской области хотят ввести штрафы за склонение женщин к абортам

Власти Калининграда планируют штрафовать тех, кто склоняет женщин к абортам. Такая инициатива опубликована на сайте регионального заксобрания.

"Склонение беременной женщины к искусственному прерыванию беременности… влечёт наложение административного штрафа от 3 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц — от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, на юридических лиц — от 30 тысяч рублей до 50 тысяч рублей ", указано в сообщении.

Согласно документу, склонение женщины к аборту будет наказываться, если оно совершено под видом "обмана, уговоров или подкупа". Однако консультация с врачом не подпадает под правила, если аборт необходим по медицинским показаниям.

В пояснительной записке указано, что регион стремится к созданию информационной среды, "безопасной для семьи, отцовства, материнства и детства", а также препятствует распространению деструктивных идей и ценностей в обществе. Авторами инициативы выступили восемь депутатов партии "Единая Россия".

Патриарх Кирилл поддержал закон о запрете склонения женщин к аборту

Патриарх Кирилл поддержал закон о запрете склонения женщин к аборту

Напомним, что некоторые регионы России стали запрещать делать аборты в частных медицинских клиниках. В частности, в августе 2023 года Мордовия стала первым регионом страны, где утвердили закон о запрете пропаганды абортов. Вслед за ней аналогичный закон приняли и в Тверской области. Позднее стало известно, что все частные клиники Крыма официально сообщили о добровольном отказе от оказания услуг по прерыванию беременности. Аналогичное решение приняли и в Курской области.

Обложка ©

Shutterstock

Дарья Нарыкова
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