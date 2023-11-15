Ещё один российский регион решил наказывать за принуждение женщин к абортам

Власти Калининграда планируют штрафовать тех, кто склоняет женщин к абортам. Такая инициатива опубликована на сайте регионального заксобрания.

"Склонение беременной женщины к искусственному прерыванию беременности… влечёт наложение административного штрафа от 3 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц — от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, на юридических лиц — от 30 тысяч рублей до 50 тысяч рублей ", — указано в сообщении.

Согласно документу, склонение женщины к аборту будет наказываться, если оно совершено под видом "обмана, уговоров или подкупа". Однако консультация с врачом не подпадает под правила, если аборт необходим по медицинским показаниям.