Ещё один российский регион запретил пропаганду абортов

Депутаты Заксобрания Тверской области приняли закон, который запрещает склонять женщин к искусственному прерыванию беременности на территории этого региона. Об этом сообщила пресс-служба законодательного органа.

"Документ вводит запрет на склонение женщин к искусственному прерыванию беременности. Прописывается непосредственно само понятие "склонение к искусственному прерыванию беременности". Такие действия признаются угрозой для семьи", — указано в сообщении.

Под "склонением" подразумеваются уговоры, предложения к аборту, подкуп и обман. За это гражданам придётся заплатить от трёх до пяти тысяч рублей административного штрафа, должностным лицам — 25–50 тысяч рублей, а юридическим — 100–200 тысяч рублей. При этом неважно, удалось ли правонарушителю добиться своей цели.

Сообщается, что инициатором законопроекта стал губернатор Тверской области Игорь Руденя. 31 октября во время заседания правительства он поручил изучить опыт других регионов в этом вопросе, а также подключить церковь, отрасли культуры и образования к просветительской работе.