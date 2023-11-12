Патриарх Кирилл поддержал закон о запрете склонения женщин к аборту
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл одобрил принятые в некоторых регионах России решения по запрету склонения женщин к абортам и призвал применить эту практику на федеральном уровне. Соответствующее заявление он сделал во время открытия XI Общецерковного съезда по социальному служению.
"К сожалению, число абортов в стране по-прежнему остаётся высоким. Слава Богу, на законодательном уровне появляются отдельные инициативы, направленные на сокращение количества абортов. Не так давно в Мордовии, например, был принят закон о запрете склонения к аборту. Надеюсь, что эта инициатива будет поддержана и в других регионах, и на федеральном уровне", — высказался патриарх.
Он отметил, что по ряду причин, среди которых есть и коммерческий интерес, врачи уговаривают женщину совершить аборт, что, по его словам, самое настоящее преступление. Глава РПЦ убеждён, что в условиях демографического кризиса, который сейчас переживает страна, Россия особенно нуждается в таких законах.
Ранее Лайф писал, что к настоящему времени все частные клиники Крыма официально сообщили о добровольном отказе от оказания услуг по прерыванию беременности. Министр здравоохранения полуострова заявил, что представители медучреждений уведомили об этом местный Минздрав. Вслед за полуостровом об аналогичном решении частных медучреждений региона сообщил заместитель губернатора Курской области.
ТАСС / Михаил Терещенко