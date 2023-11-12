Патриарх Кирилл поддержал закон о запрете склонения женщин к аборту

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл одобрил принятые в некоторых регионах России решения по запрету склонения женщин к абортам и призвал применить эту практику на федеральном уровне. Соответствующее заявление он сделал во время открытия XI Общецерковного съезда по социальному служению.

"К сожалению, число абортов в стране по-прежнему остаётся высоким. Слава Богу, на законодательном уровне появляются отдельные инициативы, направленные на сокращение количества абортов. Не так давно в Мордовии, например, был принят закон о запрете склонения к аборту. Надеюсь, что эта инициатива будет поддержана и в других регионах, и на федеральном уровне", — высказался патриарх.