Ещё в одном регионе России частные клиники отказались от проведения абортов

Крым стал первым регионом России, где частные клиники добровольно отказались от проведения абортов. Сегодня вслед за полуостровом заявление об аналогичном решении частных медучреждений Курской области сделал заместитель губернатора региона Андрей Белостоцкий.

По его словам, примерно 92% жительниц области, которые решили прервать беременность, будут находиться в государственных медучреждениях.

"Мы активно ведём с ними работу. Мы проводим анкетирование, выясняем проблемы, по которым они приняли решение об аборте, мы помогаем им, даём им время подумать. То есть активно участвуем в том, чтобы сохранить каждого ребёнка", — сказал журналистам замгубернатора Курской области.

Белостоцкий отметил, что в настоящее время четыре из пяти частных клиник в Курской области, которым официально разрешено проводить аборты, отказались от этих процедур. Он уверен, что оставшееся учреждение примет такое же решение в скором времени.