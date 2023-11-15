В Госдуме напомнили о печальном советском опыте по запрету абортов

Радикальные запреты на аборты могут привести к кратной женской смертности. Такое мнение высказал замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Алексей Диденко.

Комментируя законопроект о федеральном запрете на проведение абортов в частных клиниках, он напомнил журналистам о том, что в партии действует озвученное ещё Владимиром Жириновским на встрече с президентом программное предложение о том, как снизить число случаев прерывания беременности. Народный избранник отметил, что ежегодно в России делается до полутора миллионов абортов. Депутат подчеркнул, что это колоссальный объём, часть которого после запрета может уйти в подполье.

"А учитывая, что эта процедура в целом станет нелегальной, то начнут делать и откровенно криминальные аборты — на поздних сроках, раз уж разницы нет. Наш же советский опыт 1930–1950-х годов показывает, что запретительные меры ведут к кратному росту женской смертности и инвалидизации, но, увы, не к росту рождаемости", — заявил парламентарий в беседе с "Газетой.ru".

Помимо этого, законотворец считает, что женщине, которая не хочет оставлять ребёнка, надо предложить родить и отдать его на попечение государства. Для этого нужны гуманные методы и уговоры, а не радикальные запретительные меры, заявил Диденко.

Ранее Лайф писал, что в Крыму и Курской области частные клиники отказались от проведения абортов.