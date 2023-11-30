Нижегородские депутаты направят в ГД проект о запрете абортов в частных клиниках

Депутаты Заксобрания Нижегородской области подготовят и направят в Государственную думу проект о запрете проведения абортов в частных клиниках. Документ подразумевает изменения в федеральном законе об основах охраны здоровья.

Проект поправок был внесён губернатором региона Глебом Никитиным сегодня, 30 ноября, "в целях улучшения демографической ситуации и снижения количества осложнений, возникающих в процессе и после проведения искусственного прерывания беременности", передаёт РИА "Новости".

Депутаты объясняют необходимость внесения поправок тем, что в частных медучреждениях отсутствуют психологи, которые бы консультировались с беременными женщинами, а также специалисты юридического направления и социальные работники. Кроме того, в частных клиниках нет возможности оказывать реанимационную и оперативную помощь при возникновении осложнений, которые могут возникнуть в ходе проведения абортов.