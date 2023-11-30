Нижегородские депутаты направят в ГД проект о запрете абортов в частных клиниках
Депутаты Заксобрания Нижегородской области подготовят и направят в Государственную думу проект о запрете проведения абортов в частных клиниках. Документ подразумевает изменения в федеральном законе об основах охраны здоровья.
Проект поправок был внесён губернатором региона Глебом Никитиным сегодня, 30 ноября, "в целях улучшения демографической ситуации и снижения количества осложнений, возникающих в процессе и после проведения искусственного прерывания беременности", передаёт РИА "Новости".
Депутаты объясняют необходимость внесения поправок тем, что в частных медучреждениях отсутствуют психологи, которые бы консультировались с беременными женщинами, а также специалисты юридического направления и социальные работники. Кроме того, в частных клиниках нет возможности оказывать реанимационную и оперативную помощь при возникновении осложнений, которые могут возникнуть в ходе проведения абортов.
Ранее Лайф писал, что все частные клиники Крыма официально сообщили о добровольном отказе от оказания услуг по прерыванию беременности. Министр здравоохранения полуострова Константин Скорупский заявил, что представители медучреждений уведомили об этом местный Минздрав. Позже от проведения абортов полностью или частично отказались частные клиники Курской и Челябинской областей, Татарстана, а Мордовия и Тверская область ввели штрафы за склонение беременных к абортам.