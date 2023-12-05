Россиянок хотят обязать слушать сердце своего ребёнка перед абортом
Омбудсмен Волынец призвала ввести для россиянок обязательное УЗИ перед абортом
Обязательную процедуру прослушивания сердцебиения плода перед абортом предложила уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец. Об этом она попросила в письме на имя первого заместителя председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяны Буцкой.
Волынец отметила, что сейчас повысить рождаемость можно путём введения мер по предотвращению абортов. Она заметила, что начало жизни связывают с первым биением сердца, поэтому такой закон может убедить матерей не делать аборт.
"Учитывая вышеизложенное, прошу Вас, уважаемая Татьяна Викторовна, разработать и вынести на голосование законопроект об обязательной визуализации плода и прослушивании сердцебиения перед принятием решения об аборте", — приводит текст обращения RT.
Если следовать инициативе омбудсмена, в будущем акушеру-гинекологу, который даёт женщине направление на аборт, необходимо засвидетельствовать, что беременная слышала сердце плода.
Напомним, российские частные клиники постепенно отказываются от проведения абортов. Об этом уже заявили учреждения в Крыму, Курской и Челябинской областях, а в Татарстане, Мордовии и Тверской области ввели штрафы за склонение к прерыванию беременности. Тем временем запретить аборты в частных клиниках захотели нижегородские депутаты.
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