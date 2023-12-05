Россиянок хотят обязать слушать сердце своего ребёнка перед абортом

Обязательную процедуру прослушивания сердцебиения плода перед абортом предложила уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец. Об этом она попросила в письме на имя первого заместителя председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяны Буцкой.

Волынец отметила, что сейчас повысить рождаемость можно путём введения мер по предотвращению абортов. Она заметила, что начало жизни связывают с первым биением сердца, поэтому такой закон может убедить матерей не делать аборт.

"Учитывая вышеизложенное, прошу Вас, уважаемая Татьяна Викторовна, разработать и вынести на голосование законопроект об обязательной визуализации плода и прослушивании сердцебиения перед принятием решения об аборте", — приводит текст обращения RT.