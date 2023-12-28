РПЦ официально приравняла аборт к убийству на любых сроках

Русская православная церковь (РПЦ) приравняла к убийству произвольный хирургический или медикаментозный аборт вне зависимости от срока, когда тот был совершён. Документ "О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия" подписал Священный синод РПЦ.

"На всём протяжении внутриутробного развития новый человеческий организм не должен рассматриваться как часть тела матери, а потому его устранение не должно рассматриваться как "необходимое лечение" матери", — указано в документе.

При этом есть уточнение, связанное с прямой угрозой жизни женщины при беременности, особенно если у неё есть другие дети. В этом случае сделавшая аборт по этой причине не отлучается от евхаристического общения с Церковью.