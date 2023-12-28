РПЦ официально приравняла аборт к убийству на любых сроках
Синод РПЦ принял документ, приравнивающий произвольный аборт к убийству
Русская православная церковь (РПЦ) приравняла к убийству произвольный хирургический или медикаментозный аборт вне зависимости от срока, когда тот был совершён. Документ "О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия" подписал Священный синод РПЦ.
"На всём протяжении внутриутробного развития новый человеческий организм не должен рассматриваться как часть тела матери, а потому его устранение не должно рассматриваться как "необходимое лечение" матери", — указано в документе.
При этом есть уточнение, связанное с прямой угрозой жизни женщины при беременности, особенно если у неё есть другие дети. В этом случае сделавшая аборт по этой причине не отлучается от евхаристического общения с Церковью.
Также в РПЦ назвали неприемлемым аргумент, согласно которому аборт возможен до обретения эмбрионом жизнеспособности (до той степени его внутриутробного развития, когда он может выжить вне организма матери с медицинской помощью). В Церкви также пояснили, что плод в утробе матери имеет право на жизнь, так как новый человек формируется в течение беременности до наступления жизнеспособности и после неё.
Ранее Лайф писал, что в России наблюдается тенденция к отказу от проведения абортов в частных клиниках. Такие решения уже приняли в Крыму, а также Курской и Челябинской областях. А в Татарстане, Мордовии и Тверской области ввели штрафы за склонение к прерыванию беременности. В Русской православной церкви считают уже предпринятые меры и предложения по теме недостаточными.
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