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28 декабря, 11:23

РПЦ официально приравняла аборт к убийству на любых сроках

Синод РПЦ принял документ, приравнивающий произвольный аборт к убийству

Русская православная церковь (РПЦ) приравняла к убийству произвольный хирургический или медикаментозный аборт вне зависимости от срока, когда тот был совершён. Документ "О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия" подписал Священный синод РПЦ.

"На всём протяжении внутриутробного развития новый человеческий организм не должен рассматриваться как часть тела матери, а потому его устранение не должно рассматриваться как "необходимое лечение" матери", указано в документе.

При этом есть уточнение, связанное с прямой угрозой жизни женщины при беременности, особенно если у неё есть другие дети. В этом случае сделавшая аборт по этой причине не отлучается от евхаристического общения с Церковью.

Также в РПЦ назвали неприемлемым аргумент, согласно которому аборт возможен до обретения эмбрионом жизнеспособности (до той степени его внутриутробного развития, когда он может выжить вне организма матери с медицинской помощью). В Церкви также пояснили, что плод в утробе матери имеет право на жизнь, так как новый человек формируется в течение беременности до наступления жизнеспособности и после неё.

"Ошибочное решение": Глава СПЧ выступил против запрета абортов
"Ошибочное решение": Глава СПЧ выступил против запрета абортов

Ранее Лайф писал, что в России наблюдается тенденция к отказу от проведения абортов в частных клиниках. Такие решения уже приняли в Крыму, а также Курской и Челябинской областях. А в Татарстане, Мордовии и Тверской области ввели штрафы за склонение к прерыванию беременности. В Русской православной церкви считают уже предпринятые меры и предложения по теме недостаточными.

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Дарья Нарыкова
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