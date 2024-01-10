Путин нашёл важным освободить многодетных на Дальнем Востоке от налога на жильё

Президент России Владимир Путин поддержал предложение жителей Анадыря освободить многодетные семьи на Дальнем Востоке от налога на жильё.

"Безусловно, такая возможность есть. Я это поддерживаю и попрошу правительство и соответствующую профильную комиссию Госсовета это проработать. Думаю, что в ближайшее время это решение будет принято", — сказал глава государства.

Также Путин предложил ввести дополнительные выплаты за рождение третьего ребёнка, которые будут направлены на погашение ипотеки в регионах Дальнего Востока с низкой рождаемостью. Так уже делают в Приморье, но регион выделяет средства на выплаты из собственного бюджета.

"Для такого региона, как Чукотка, нужна будет федеральная поддержка. Это, на мой взгляд, с учётом состояния государственных финансов сделать возможно. Но в данном случае, мне кажется, нужно тогда распространять эту меру не только на Чукотку, а и на другие регионы Дальнего Востока, в которых уровень рождаемости всё-таки пониже, чем в целом по региону", — добавил президент.