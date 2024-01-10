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10 января, 09:35

Путин нашёл важным освободить многодетных на Дальнем Востоке от налога на жильё

Владимир Путин на встрече с жителями Анадыря. Фото © LIFE / Павел Баранов

Владимир Путин на встрече с жителями Анадыря. Фото © LIFE / Павел Баранов

Президент России Владимир Путин поддержал предложение жителей Анадыря освободить многодетные семьи на Дальнем Востоке от налога на жильё.

"Безусловно, такая возможность есть. Я это поддерживаю и попрошу правительство и соответствующую профильную комиссию Госсовета это проработать. Думаю, что в ближайшее время это решение будет принято", сказал глава государства.

Также Путин предложил ввести дополнительные выплаты за рождение третьего ребёнка, которые будут направлены на погашение ипотеки в регионах Дальнего Востока с низкой рождаемостью. Так уже делают в Приморье, но регион выделяет средства на выплаты из собственного бюджета.

"Для такого региона, как Чукотка, нужна будет федеральная поддержка. Это, на мой взгляд, с учётом состояния государственных финансов сделать возможно. Но в данном случае, мне кажется, нужно тогда распространять эту меру не только на Чукотку, а и на другие регионы Дальнего Востока, в которых уровень рождаемости всё-таки пониже, чем в целом по региону", — добавил президент.

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В ходе беседы с жителями Анадыря Владимир Путин порадовался тому, что многодетность входит в моду в России. Глава государства привёл прошлогоднюю статистику, согласно которой 60% мужчин и 70% женщин хотели бы иметь двух и более детей.

Александра Вишнякова
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