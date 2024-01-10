Путин рад, что в России становится модным иметь много детей

Президент РФ Владимир Путин рад тому, что многодетность входит в моду в России. На встрече с жителями Анадыря глава государства привёл прошлогоднюю статистику, согласно которой 60% мужчин и 70% женщин хотели бы иметь двух и более детей.

"Вы знаете, что радует? Радует не только то, что у вас пять детей, что очень хорошо, и мы вас все поздравляем, радует то, что у нас становится модным иметь много детей", — сказал президент одному из участников встречи — многодетному отцу.