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Путин рад, что в России становится модным иметь много детей

10 января, 09:18
Владимир Путин в ходе общения с жителями Анадыря. Фото © LIFE / Павел Баранов

Владимир Путин в ходе общения с жителями Анадыря. Фото © LIFE / Павел Баранов

Президент РФ Владимир Путин рад тому, что многодетность входит в моду в России. На встрече с жителями Анадыря глава государства привёл прошлогоднюю статистику, согласно которой 60% мужчин и 70% женщин хотели бы иметь двух и более детей.

"Вы знаете, что радует? Радует не только то, что у вас пять детей, что очень хорошо, и мы вас все поздравляем, радует то, что у нас становится модным иметь много детей", сказал президент одному из участников встречи — многодетному отцу.

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Напомним, ранее президент не раз заявлял, что многодетность должна стать новым образом жизни для всех народов России. На поддержку семьи, считает глава государства, должны быть ориентированы все сферы государственного управления.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев
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