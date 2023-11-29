В России призвали создать "атомную демографическую бомбу" после слов Путина

В России нужно развить культ многодетной семьи, чтобы подтолкнуть молодых людей к появлению хотя бы одного ребёнка, уверен демограф Юрий Крупнов. Он согласен со словами президента Владимира Путина о том, что многодетность должна стать новым образом жизни для всех народов страны.

"По большому счёту мы имеем дело со всемирной исторической проблемой, где никто не знает на самом деле, как её можно разрешить и что на самом деле происходит с человечеством. Это то же самое, как, скажем, до открытия радиоактивности и расщепления ядра. А нужно сделать "атомную бомбу". Без этих усилий всё остальное — просто слова, которые быстро забываются, и ничего не меняется — только ухудшается", — объяснил Крупнов HCH.

Он отметил, что в России должен появиться культ многодетной семьи. Тогда можно будет вернуться в режим простого демографического производства, увеличив семьи до 3–4 человек.

Крупнов считает нехватку денег и жилплощади придуманными проблемами, которые не влияют на рождаемость. Он отметил, что вопрос в восстановлении семьи. По его словам, сейчас это актуально не только в России, но и и для всего мира. Человечество впервые пришло к состоянию, когда молодые люди по всему миру отказываются рожать.