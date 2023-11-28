Путин считает, что многодетность должна стать в России нормой жизни 28 ноября, 14:11 Владимир Путин на встрече с многодетной семьёй Сыропятовых из Ставропольского края. Фото © Kremlin.ru

Многодетность должна стать новым образом жизни для всех народов России. Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании 25-го Всемирного русского народного собора. На поддержку семьи, считает глава государства, должны быть ориентированы все сферы государственного управления.

"Многодетность, большая семья должны стать новым образом жизни для всех народов России, а семья — это не просто основа государства, это духовное явление, источник нравственности", — подчеркнул российский лидер.

Путин добавил, что экономическая, социальная и инфраструктурная политика, сфера просвещения, образования и здравоохранения должны работать на поддержку семьи, материнства и детства.

Ранее Лайф писал, что президент России Владимир Путин объявил 2024-й Годом семьи. Данное решение принято для популяризации государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей. Правительство должно к 27 декабря утвердить план мероприятий и образовать организационный комитет.

Авторы Марина Калегина