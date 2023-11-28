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Путин считает, что многодетность должна стать в России нормой жизни

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Путин считает, что многодетность должна стать в России нормой жизни

28 ноября, 14:11
<p>Владимир Путин на встрече с многодетной семьёй Сыропятовых из Ставропольского края. Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/trips/60967/photos/60025" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru </a></p>

Владимир Путин на встрече с многодетной семьёй Сыропятовых из Ставропольского края. Фото © Kremlin.ru

Многодетность должна стать новым образом жизни для всех народов России. Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании 25-го Всемирного русского народного собора. На поддержку семьи, считает глава государства, должны быть ориентированы все сферы государственного управления.

"Многодетность, большая семья должны стать новым образом жизни для всех народов России, а семья — это не просто основа государства, это духовное явление, источник нравственности", подчеркнул российский лидер.

Путин добавил, что экономическая, социальная и инфраструктурная политика, сфера просвещения, образования и здравоохранения должны работать на поддержку семьи, материнства и детства.

Путин: Решение объявить в России Год семьи опирается на позицию большинства

Путин: Решение объявить в России Год семьи опирается на позицию большинства

Ранее Лайф писал, что президент России Владимир Путин объявил 2024-й Годом семьи. Данное решение принято для популяризации государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей. Правительство должно к 27 декабря утвердить план мероприятий и образовать организационный комитет.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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