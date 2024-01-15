Логотипом Года семьи станет сердце в образе двух соприкасающихся лебедей
Оргкомитет утвердил логотип и фирменный стиль Года семьи в России
Логотипом Года семьи станет сердце в образе двух соприкасающихся лебедей. Обложка © Shutterstock
Организационный комитет по проведению Года семьи представил официальный логотип и фирменный стиль, разработанный командой АНО "Национальные приоритеты". Об этом сообщили в пресс-службе организации.
Логотип Года семьи. Фото © Пресс-служба оргкомитета Года семьи
"Изображение сердца из двух половинок показывает две судьбы, которые создают семью, когда люди принимают решение быть вместе, чтобы продолжить жизнь и передать её другим поколениям. В дизайн-концепции мы использовали образ двух соприкасающихся лебедей, очертания которых формируют сердце. Они символизируют любовь и преданность, пронесённые сквозь годы", — подчеркнула гендиректор АНО "Национальные приоритеты", член оргкомитета Года семьи София Малявина.
Логотип выполнен в голубом и розовом цветах по аналогии с цветами именных бирок, которые надевают малышам в роддомах сразу после рождения. В Год семьи, который проводится в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина, особенное внимание уделят многодетным и многопоколенным семьям. План основных мероприятий утверждён Правительством РФ. В 89 регионах страны будут проходить различные мероприятия Года семьи, рассчитанные на взрослых и детей самого разного возраста.
Напомним, что президент РФ Владимир Путин объявил 2024-й Годом семьи в РФ. Это решение принято для популяризации государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей. Оно опирается на мнение и желание большинства граждан нашей страны.