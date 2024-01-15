Логотипом Года семьи станет сердце в образе двух соприкасающихся лебедей

Организационный комитет по проведению Года семьи представил официальный логотип и фирменный стиль, разработанный командой АНО "Национальные приоритеты". Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Логотип Года семьи. Фото © Пресс-служба оргкомитета Года семьи

"Изображение сердца из двух половинок показывает две судьбы, которые создают семью, когда люди принимают решение быть вместе, чтобы продолжить жизнь и передать её другим поколениям. В дизайн-концепции мы использовали образ двух соприкасающихся лебедей, очертания которых формируют сердце. Они символизируют любовь и преданность, пронесённые сквозь годы", — подчеркнула гендиректор АНО "Национальные приоритеты", член оргкомитета Года семьи София Малявина.