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9 января, 13:47

Год семьи откроют форумом на выставке "Россия" 19 января

Год семьи, объявленный в России в 2024 году, откроется форумом "Родные любимые" 19 января. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Открыть Год семьи предполагается Всероссийским семейным форумом "Родные любимые", который пройдёт на выставке "Россия" на ВДНХ, начиная с 19 января", — рассказала она на оперативном совещании премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами.

Также в рамках Года семьи запланированы чествование матерей-героинь и родителей, награждённых медалью и орденом "Родительская слава", масштабные всероссийские конкурсы "Это у нас семейное", "Семья года", торжественные мероприятия ко Дню семьи, любви и верности. Кроме того, Первый урок в День знаний и школьные выпускные посвятят тематике Года семьи. Кроме того, власти запланировали мероприятия по совершенствованию положения семей с детьми.

"В нашей стране семья – это главная ценность. И очень важно сделать всё для того, чтобы рождалось как можно больше детей, чтобы родители получали максимальную поддержку и помощь", – подчеркнул Мишустин.

Год семьи сохранит российские духовно-нравственные ценности, заявил политолог
Год семьи сохранит российские духовно-нравственные ценности, заявил политолог

Напомним, что президент России Владимир Путин объявил 2024 год Годом семьи в РФ. Это решение принято для популяризации государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей. Оно опирается на мнение и желание большинства граждан нашей страны.

Обложка ©

ТАСС / Михаил Терещенко

Александра Вишнякова
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