Год семьи откроют форумом на выставке "Россия" 19 января

Год семьи, объявленный в России в 2024 году, откроется форумом "Родные любимые" 19 января. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Открыть Год семьи предполагается Всероссийским семейным форумом "Родные любимые", который пройдёт на выставке "Россия" на ВДНХ, начиная с 19 января", — рассказала она на оперативном совещании премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами.

Также в рамках Года семьи запланированы чествование матерей-героинь и родителей, награждённых медалью и орденом "Родительская слава", масштабные всероссийские конкурсы "Это у нас семейное", "Семья года", торжественные мероприятия ко Дню семьи, любви и верности. Кроме того, Первый урок в День знаний и школьные выпускные посвятят тематике Года семьи. Кроме того, власти запланировали мероприятия по совершенствованию положения семей с детьми.