Всероссийский форум "Родные — Любимые" откроет объявленный в России Год семьи

Форум под названием "Родные — Любимые" пройдёт с 19 по 23 января 2024 года в рамках международной выставки "Россия" и станет первым официальным мероприятием объявленного в нашей стране Года семьи. Участие в форуме примут более 250 семей из 89 регионов страны и профессиональные династии из различных отраслей. Они встретятся на ВДНХ для живого общения, обмена опытом и традициями.

В программе форума заявлен конкурс "Династии России", в ходе которого участники проведут экскурсии по экспозициям своих регионов, расскажут о достижениях земляков и памятных местах своей малой родины, смогут проявить творческие способности и выступить на сцене семейным коллективом, приготовить блюда по семейным рецептам и принять участие в межпоколенческой викторине. На форуме выступят представители семейных династий, деятели культуры и искусства, пройдут семейные мастер-классы, турниры и кинопоказы. Участники форума смогут исследовать свою родословную и присоединиться к творческим конкурсам. По словам руководителя Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Ксении Разуваевой, форум "Родные — Любимые" ещё и станет пространством для диалога поколений и сотворчества детей и взрослых.