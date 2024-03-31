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31 марта, 02:03

Российские школьники и студенты приняли участие в акции "Добро в Движении"

В России 15–27 марта прошла акция "Добро в Движении", созданная "Движением первых" рамках проекта "Благо твори". Она была приурочена ко Дню добрых дел и вызвала огромный интерес, в ней приняли участие свыше 68 тысяч "Первых", среди которых были не только учащиеся, но и представители родительских и педагогических сообществ, пишет "ФедералПресс".

"Чаще всего "Первые" совершали добрые дела, чтобы поддержать бойцов в зоне СВО. Участники движения по всей стране старались оказать помощь в самых разных направлениях: плели маскировочные сети, собирали продовольственные заготовки, писали письма поддержки", — рассказали в пресс-службе движения.

Также в рамках акции школьники помогали пенсионерам и выходили на субботники. Больше всего участников было зафиксировано в Татарстане, Иркутской области, Алтайском крае, ДНР, Москве, Башкортостане, Ростовской области и Карелии.

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А ранее Life.ru рассказывал, как участники "Движения первых" поздравили россиянок с Международным женским днём в рамках всероссийской акции "Весна в Движении". Ребята уделили внимание не только своим родным и близким, но и тем, кто даже в праздничное время выполняет социально значимую работу или находится на службе.

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Telegram / Движение Первых. Добро

Николь Вербер
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