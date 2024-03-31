Российские школьники и студенты приняли участие в акции "Добро в Движении"

В России 15–27 марта прошла акция "Добро в Движении", созданная "Движением первых" рамках проекта "Благо твори". Она была приурочена ко Дню добрых дел и вызвала огромный интерес, в ней приняли участие свыше 68 тысяч "Первых", среди которых были не только учащиеся, но и представители родительских и педагогических сообществ, пишет "ФедералПресс".

"Чаще всего "Первые" совершали добрые дела, чтобы поддержать бойцов в зоне СВО. Участники движения по всей стране старались оказать помощь в самых разных направлениях: плели маскировочные сети, собирали продовольственные заготовки, писали письма поддержки", — рассказали в пресс-службе движения.

Также в рамках акции школьники помогали пенсионерам и выходили на субботники. Больше всего участников было зафиксировано в Татарстане, Иркутской области, Алтайском крае, ДНР, Москве, Башкортостане, Ростовской области и Карелии.