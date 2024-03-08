Более 200 детей из "Движения первых" стали активными участниками всероссийской акции "Весна в движении". Ребята поздравили не только своих родных и близких, но и тех, кто в праздники выполняет социально значимую работу или находится на службе. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Участники "Движения первых" поздравили россиянок с Международным женским днём. Обложка © Пресс-служба "Движения первых"

Дети дарят подарки и стихи сотрудницам социально значимых профессий, а также создают поздравительные записки с яркими пожеланиями для членов своих семей (мам, бабушек и сестёр) и организовывают домашние квесты.







"Я очень обрадовался, когда узнал об этой акции. Я очень люблю дарить своим близким любовь и радость, всегда поздравляю своих родственников со всеми праздниками. Я всегда заранее готовлюсь к праздничным дням: делаю сувениры своими руками, ищу красивые и необычные поздравительные стихи или тёплые слова на просторах Интернета к каждому празднику. Когда я дарю подарки или даже просто словами поздравляю своих родных и любимых, в ответ получаю слова благодарности, поддержку, восхищение и прилив энергии и сил. Поверьте, на мой взгляд, дарить и отдавать намного приятнее, чем получать", — рассказал активный участник акции Ярослав Дашковский из Донецка.