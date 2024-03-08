Участники "Движения первых" поздравили россиянок с Международным женским днём
Участники "Движения первых" поздравили россиянок с Международным женским днём. Обложка © Пресс-служба "Движения первых"
Более 200 детей из "Движения первых" стали активными участниками всероссийской акции "Весна в движении". Ребята поздравили не только своих родных и близких, но и тех, кто в праздники выполняет социально значимую работу или находится на службе. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
Участники "Движения первых" поздравили россиянок с Международным женским днём. Обложка © Пресс-служба "Движения первых"
Дети дарят подарки и стихи сотрудницам социально значимых профессий, а также создают поздравительные записки с яркими пожеланиями для членов своих семей (мам, бабушек и сестёр) и организовывают домашние квесты.
"Я очень обрадовался, когда узнал об этой акции. Я очень люблю дарить своим близким любовь и радость, всегда поздравляю своих родственников со всеми праздниками. Я всегда заранее готовлюсь к праздничным дням: делаю сувениры своими руками, ищу красивые и необычные поздравительные стихи или тёплые слова на просторах Интернета к каждому празднику. Когда я дарю подарки или даже просто словами поздравляю своих родных и любимых, в ответ получаю слова благодарности, поддержку, восхищение и прилив энергии и сил. Поверьте, на мой взгляд, дарить и отдавать намного приятнее, чем получать", — рассказал активный участник акции Ярослав Дашковский из Донецка.
Так, например, ребята из Республики Северная Осетия – Алания поздравили матерей и жён участников спецоперации на Украине (СВО) и у них дома, и на местах службы. А в Ростовской области дети вручили подарки сотрудникам службы спасения, библиотекарям, продавцам в магазинах и на рынках, а также девушкам – водителям трамваев. В Иркутской области с Международным женским днём поздравили железнодорожниц, ветеранов, сотрудниц нефтебазы, родственниц участников СВО, геологов. Не забыли и о тех, кто круглосуточно трудится в медиасреде. Ребята вручили подарки журналистам, корреспондентам, редакторам и техническому персоналу местного телевидения в Астраханской области.
Напомним, сегодня, 8 марта, отмечается Международный женский день. Свои поздравления россиянкам уже высказал президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, в частности, что женщины преображают мир своей красотой, мудростью и душевной щедростью. А министр обороны Сергей Шойгу напомнил, что в ВС РФ служат сотни тысяч представительниц прекрасного пола, которые профессионально выполняют свои задачи. Также с тёплыми пожеланиями к россиянкам обратились заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, космонавты с борта МКС и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.