"Сила моя со мной!": Захарова песней поздравила женщин с 8 Марта
Захарова поздравила россиянок с 8 Марта песней на собственные стихи
Официальный представитель МИД России Мария Захарова поздравила соотечественниц с 8 Марта песней Любови Успенской "Сила моя со мной!", написанной на её слова. Композицию дипломат опубликовала в телеграм-канале.
Песня "Сила моя со мной!", написанная на слова Захаровой. Видео Telegram / Мария Захарова
"Любимые! С 8 Марта! <...> Буквально накануне вышла песня с моими словами "Сила моя со мной!". Она о том, как… Просто послушайте. С любовью!" — трогательно обратилась Захарова к женщинам.
По её словам, для каждой женщины 8 Марта ассоциируется с различными эмоциями и воспоминаниями: "весной, любовью, детством, семьёй, цветами или всем вместе". Также Захарова порассуждала и о предназначении русских женщин. В беседе с "Тульской службой новостей" она отметила, что их феномен заключается в любви, заботе, терпении, самопожертвовании и нежности. Также русских женщин, как подчеркнула дипломат, отличают сострадание и ласка, душевность, непредсказуемость, строгость и в то же время всепрощение. В заключение Захарова пожелала представительницам прекрасного пола любить и быть любимыми, ведь в этом и заключается истинное женское счастье.
Напомним, Мария Захарова является автором многих песенных композиций. В частности, зимой прошлого года Любовь Успенская с дочерью представили песню "Мольба" на стихи дипломата. Также Захарова становилась автором слов к песням Валерии, Кати Лель, Наргиз и многих других знаменитостей.
VK / МИД России