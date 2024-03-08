"Сила моя со мной!": Захарова песней поздравила женщин с 8 Марта

"Любимые! С 8 Марта! <...> Буквально накануне вышла песня с моими словами "Сила моя со мной!". Она о том, как… Просто послушайте. С любовью!" — трогательно обратилась Захарова к женщинам.

По её словам, для каждой женщины 8 Марта ассоциируется с различными эмоциями и воспоминаниями: "весной, любовью, детством, семьёй, цветами или всем вместе". Также Захарова порассуждала и о предназначении русских женщин. В беседе с "Тульской службой новостей" она отметила, что их феномен заключается в любви, заботе, терпении, самопожертвовании и нежности. Также русских женщин, как подчеркнула дипломат, отличают сострадание и ласка, душевность, непредсказуемость, строгость и в то же время всепрощение. В заключение Захарова пожелала представительницам прекрасного пола любить и быть любимыми, ведь в этом и заключается истинное женское счастье.