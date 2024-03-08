Президент Владимир Путин поздравил женщин России с праздником 8 Марта и отметил, что они преображают мир своей красотой, мудростью и душевной щедростью. Обращение главы государства опубликовано на сайте Кремля.

Президент РФ Владимир Путин поздравил соотечественниц с Международным женским днём. Видео © kremlin.ru

Путин отметил, что в нашей стране к этому дню готовятся заранее, "в каждом доме, в каждой семье звучат самые нежные, тёплые пожелания нашим мамам, жёнам, дочерям, бабушкам, подругам". Самое потрясающее предназначение женщины, по словам президента, — это материнство, а самое главное для неё, независимо от выбора профессии, — семья и забота о близких, стремление воспитать детей достойными и успешными людьми. Он напомнил, что этот год в России посвящается семье, и сказал, что "бережное, уважительное отношение к женщине, к материнству — неотъемлемая часть наших традиций".

"Сегодня в России семья, её интересы, запросы в центре внимания, в абсолютном приоритете. Обязательно будем делать всё возможное, чтобы семьи с детьми, в том числе, конечно, многодетные и молодые семьи, молодые мамы, чувствовали заботу и помощь государства", — пообещал глава государства.

Также российский лидер обратился к женщинам, выполняющим боевые задачи в зоне СВО и ожидающим своих героев с фронта, помогающим им в госпиталях и многочисленных волонтёрских организациях. Путин подчеркнул, что они являют собой образец стойкости и показывают, какой силой обладает женское сердце.

"Дорогие женщины! Вы берёте на себя ответственность за решение порой очень непростых задач, добиваетесь успехов, впечатляющих результатов в самых разных сферах, поражаете нас, мужчин, умением всё делать быстро, споро и одновременно тщательно, учитывая все детали. Вы справляетесь с целым ворохом проблем и хлопот и остаётесь обворожительными и притягательными. Вами невозможно не восхищаться. Хочу пожелать вам настоящего взаимопонимания с теми, кто вам дорог, как можно больше поистине счастливых мгновений, успехов во всём, что для вас важно. С праздником вас, с Международным женским днём!" — торжественно сказал президент.